Cómo hacer una fondue perfecta

Uno de los platos mundialmente conocidos de Suiza es la fondue, sobre todo la de queso. Una receta que permite compartir buenos momentos con tu familia y amigos, sentados alrededor de la mesa, mojando el pan dentro del queso fundido.

Si todavía no te has animado a prepararla en casa, a continuación te dejamos la receta para que veas que no es muy complicado.

Los ingredientes para cocinar una riquísima fondue

Evidentemente, los quesos son el ingrediente principal de esta receta. Los ideales para hacer fondue son el Gruyère y el Fribourgeois, tal y como que utiliza en la receta original suiza (aunque si en tu tienda no encuentras este tipo de queso, lo puedes sustituir por Emmental).

También vas a necesitar:

Ajo

Vino blanco

Maicena

Kirsch (licor de cerezas) o vino blanco seco

Sal

Pimienta

Pan

Minipatatas

¿Cómo se cocina una fondue?

1. El primer paso consiste en cortar los quesos en dados, o bien rallarlos, para tenerlos preparados para después.

2. En segundo lugar, tienes que refregar un diente de ajo por el interior de la olla de fondue ("caquelon", en francés) para que así el queso coja un poco de sabor.

3. Enciende el fuego y échale una cucharada de maicena y una taza de vino blanco. Espera que llegue a ebullición.

4. Es el momento de añadir los quesos. Se pone la mitad de cada uno (lo que en Suiza se llama "moitié-moitié", es decir, "mitad-mitad"). Debes tener en cuenta que el fuego tiene que estar bajo de potencia. Ve removiendo poco a poco y sin parar.

5. Echa una pizca de sal y una pizca de pimienta negra y sigue mezclando.

6. Ahora es cuando le puedes añadir un poco de kirsch, un licor de cerezas. Si no tienes, puedes sustituirlo por vino blanco seco.

7. Continúa removiendo hasta que tengas una masa bien cremosa.

8. Para disfrutar de la fondue, hay que cortar el pan a dados. Puedes coger una baguette o pan rústico (o de payés).

Además del pan, puedes coger minipatatas para mojar dentro del queso.

Como consejo, cada vez que mojéis el pan o las patatas en la fondue, removed un poco para evitar que se queme el queso del fondo de la olla.

Las otras variedades de fondue

Al decir fondue, lo primero que se nos viene a la cabeza es la de queso, pero también está la de carne.

Para prepararla necesitas, para 4 personas, unos 800 gramos de carne de ternera (asimismo, puede ser de cerdo o de pollo) y aceite de oliva.

Corta la carne a trozos, similar a como si hicieras estofado o del tamaño adecuado para comer de un bocado. Pide en tu carnicería de confianza la parte de la ternera más tierna, que será ideal para la fondue.

Pon el aceite de oliva dentro de la olla de fondue (la cantidad suficiente para poder mojar la carne) con dos dientes de ajo y un poco de laurel y deja que hierva.

Acompaña la fondue con las salsas que más te gusten.