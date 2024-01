Cómo hacer el bocadillo de brascada típico de Valencia

Como todos sabemos, los bocadillos son de lo más versátil (se pueden comer para desayunar y merendar, para llevar de excursión o para comer algo rápido si estamos a tope de trabajo) y admiten un sinfín de combinaciones de ingredientes. Con muchos de ellos, se nos hace la boca agua nada más verlos, y no es para menos, porque la pinta que tienen es espectacular. Dentro de este grupo podemos encontrar, sin duda, un bocadillo típico de Valencia: la brascada.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar un bocadillo de brascada?

En redes sociales podrás encontrar varios vídeos preparando este espléndido bocadillo. Desde NovaMás hemos escogido este de Ismael Salamanca que ha publicado en su cuenta de Instagram @ismaelcocinillas.

Para preparar este riquísimo bocadillo, tal y como lo hace Ismael, necesitas estos ingredientes:

Pan

Filete de ternera

Media cebolla

Jamón serrano

Diente de ajo

Tomate

Aceite de oliva

Sal

Queso

¿Cómo se prepara un bocadillo de brascada?

Lo primero que tienes que hacer es poner un chorro de aceite de oliva en una sartén y, mientras se va calentando, cortar la media cebolla en juliana. Luego, échala a la sartén a fuego medio y déjala dorar.

Cuando esté al punto, sácala y pon las lonchas de jamón serrano. Como son finitas, con un vuelta y vuelta es suficiente (no las dejes mucho tiempo que si no se tuestan demasiado).

A continuación, es el momento de cocinar el filete de ternera. Pide a tu carnicero de confianza un trozo de la parte más tierna de la ternera y que no lo corte muy grueso. Añádelo a la sartén y fríelo a tu punto preferido, aunque será más gustoso si no está muy hecho. Cuando veas que ya casi está, échale por encima un par o tres de lonchas de queso para deshacerlas un poco. La receta original del bocadillo no lleva queso, pero puedes añadirle sin problema para hacerlo mucho más sabroso.

Puedes utilizar la misma sartén en estos tres pasos y así aprovechas el mismo aceite, que al precio que va, nunca está de más ahorrar un poco.

El siguiente paso consiste en tostar el pan, ya sea en el horno o en la tostadora. De esta manera, quedará crujiente y mucho más rico. Con el pan tostado, frota un diente de ajo y refriega tomate.

Por último, solo queda colocar los ingredientes entre el pan: primero la cebolla pochada, luego el filete de ternera con las lonchas de queso y, para rematar, el jamón.

Otros bocatas típicamente valencianos

Si después de esta comilona te has quedado con ganas de probar más gastronomía típica de Valencia, tranquila, te traemos otros dos bocadillos valencianos: el Chivito y el Almussafes.

El Chivito lleva lomo de cerdo, bacon, queso, huevo, lechuga, tomate y mayonesa.