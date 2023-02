Como el de la abuela: potaje express

Los platos de cuchara son propios de las fechas más duras de invierno, primero porque se sirven calientes y nos ayuda a sobrellevar el frío y, segundo, porque suelen ser más calóricos, característica necesaria para que nuestro cuerpo obtenga toda la energía que necesita para mantener nuestra temperatura y seguir con nuestras actividades diarias.

No todas las familias tienen una matriarca que se pasa el día en delantal delante de los fogones, pero si eres de esas personas que en su memoria tiene grabado a fuego el sabor o el olor de aquel potaje que hacía la abuela en pleno invierno, este artículo es para ti.

Si has intentado hacer laguna vez un potaje, pero no has acertado con los ingredientes o su elaboración te ha parecido demasiado complicada y te ha llevado mucho tiempo, sigue las instrucciones que hemos sacado de Verónica, quien ha compartido en su perfil de Instagram (@inmyvegankitchen) una receta de potaje vegano que todas nuestras familias deberían probar.

Receta de potaje de garbanzos con verduras

Ingredientes:

2 cucharadas de AOVE

450 g de verduras congeladas

400 g de garbanzos cocidos

2 cucharadas de pasta de tomate concentrado

500 ml de agua

2 hojas de laurel

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de orégano

1 ramita de perejil fresco

Modo de elaboración:

1. Colocamos un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una cazuela antiadherente y esperamos a que se caliente a fuego medio.

2. Vertemos las verduras troceadas en la cazuela y esperamos a que cojan un punto dorado.

3. Una vez que estén listas, retiramos la mitad para pasarlas por la batidora con un poquito de agua. Reservamos.

4. En la cazuela incorporamos los garbanzos cocidos bien escurridos; una pizza de sal, de pimienta, de pimentón, de orégano, una buena cucharada de pasta de tomate concentrado y las verduras trituradas.

5. Cubrimos toda la mezcla con agua, removemos, añadimos un par de hojas de laurel y dejamos hervir el tiempo que necesitemos para que los sabores queden bien integrados en los garbanzos.

6. A la hora de servir, solo tenemos que echar una buena cantidad en un plato hondo y decorarlo con perejil fresco recién picado.

Cambios saludables que requieren más tiempo

Esta receta admite algunos cambios que, aunque requerirán invertir un poco más de tiempo en la elaboración, puede que a tu paladar le compense. Si en lugar de comprar una bolsa de verduras congeladas prefieres comprar los ingredientes a tu gusto, pelarlos y cortarlos en brunoise para el sofrito, ¡siéntete libre de hacerlo!

También puedes crear tu propia pasta de tomate concentrado. Para ello debes comprar tomates maduros, un pimiento rojo y un ajo; trocearlo todo en una cazuela, cubrirlo de agua y dejarlo cocer durante una hora. Después solo tienes que pasarlo por un colador para retirar las pieles y las pepitas y ¡volià! Concentrado de tomate listo para refrigerar y utilizar cuando quieras.