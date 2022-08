Así puedes elaborar crepes con solo un ingrediente

Más información Crepes con masa de espinacas rellenos de salmón: una cena saludable y baja en calorías

¿Cuántas veces has empezado a cocinar y te has dado cuenta de que te has dejado un ingrediente? La sensación de frustración nos invade y tenemos que idear algo rápido: sustituyo el ingrediente, voy corriendo a comprar o prescindo de él. En los platos salados resulta más sencillo tomar un camino, pero en los dulces, una mala proporción o la falta de ingredientes puede acabar en desastre.

Para elaborar una crepe, una de las recetas más sencillas y rápidas, tan solo necesitamos harina, huevos y leche. Pero, ¿y si te dijéramos que puedes eliminar dos ingredientes? Una nueva versión del postre francés ofrecida por el usuario @avozmechef, ¡usa únicamente leche!

Se trata de una variante con una historia muy particular, ya que es un postre de un restaurante con importante relevancia, Noma, en Copenhague, que cuenta con tres estrellas Michelin. Así que, si quieres sentirte un chef de categoría, elabora estas ricas crepes.

Cómo hacer crepes con un ingrediente

Ingredientes:

Leche entera de vaca. La cantidad dependerá de cuantas quieras elaborar y de las medidas de tu sartén.

Elaboración:

1. Calienta una sartén antiadherente.

2. Vuelca la cantidad de leche entera fría que la superficie de tu utensilio permita. En el vídeo, el chef utiliza 150 ml para una sartén de aproximadamente 20 cm de diámetro.

3. Lleva a ebullición el líquido.

4. Cuando veas que la leche se empieza a evaporar, se habrá formado una especie de película en la base. En ese momento, cocina la crepe a fuego muy bajo, alrededor de diez minutos.

La evaporación y caramelización de la leche es lo que permite al líquido pasar a un estado sólido y poder comerla en lugar de beberla.

Tips para un postre diez

El cocinero aporta algunos consejos importantes. Para conseguir el resultado idóneo, la leche debe ser entera y además, muy fría. Además, si quieres obtener una crepe más flexible, puedes agregarle agua mientras se cocina. Con un spray, rocía algo de agua para obtener un postre con un tacto más húmedo.

Con qué puedo rellenar una crepe dulce

Tal como indica el chef, el sabor te recordará a una mezcla entre dulce de leche y caramelo, por lo que el dulzor estará muy presente. Aquí tienes algunas ideas para el relleno.

Con helado y fruta

Una deliciosa combinación perfecta para el verano. Puedes usar todas tus frutas favoritas a dados, completándolo con una o dos bolas del helado que prefieras, para dar una tercera textura al postre. Por ejemplo, combina unas rodajas de kiwi con helado de vainilla o un poco de helado de limón con mango, si quieres algo diferente.

Con ricota fresca y salsa de naranja

La ricota o requesón es un tipo de lácteo que se suele usar en postres. Cobra especial importancia cuando se mezcla con algún sabor más intenso. Por ello, te proponemos que rellenes la masa con requesón y añadas unas rodajas de naranja. También puedes elaborar una sencilla salsa de naranja a base de esta fruta, azúcar, levadura y nata para montar.

Con frutos rojos y secos y nata

Agregar frutas del bosque como moras, arándanos y frambuesas a un postre siempre es un acierto. Que sean el relleno de tu crepe aún mejor. Sus intensos sabores contrastarán con la cremosidad de la nata montada y como guinda, añade frutos secos machacados como pistacho o cacahuete, para darle un toque crujiente.