23 millones de tortillas de patata van a la basura cada año: Consejos para no desperdiciar tantos huevos

Según los datos del último Informe de Desperdicio Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2022, en España, se tiraron a la basura 1.201 millones de kilos/litros de alimentos y bebidas. Aunque esto es un 6,2% menos que el año anterior, sigue siendo una cifra preocupante.

Ahora, vamos a poner el foco en uno de los alimentos que más consumimos en nuestro país: el huevo. Too Good To Go, citando datos del ministerio, alerta que en 2022 se tiraron 8.637 toneladas de huevos. La empresa calcula que esta cantidad equivale a casi 144 millones de huevos de tamaño medio y, atención, a casi 24 millones de tortillas de patatas de 6 huevos (en concreto, 23.991.500 tortillas). Todo esto en un solo año. Además, señala que "el desperdicio de alimentos es una de las principales fuentes de emisión de CO₂, representando hasta un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero".

Tortilla de patata | Freepik

Para empezar a revertir esta situación y evitar que tantos alimentos acaben a la basura, la compañía de la app que lucha contra el desperdicio alimentario, nos da cinco consejos básicos que podemos aplicar muy fácilmente en casa.

Consejos para no desperdiciar huevos en casa

Marie Lindström, directora de Too Good To Go en España, comenta que los primeros pasos que hay que hacer para no desperdiciar ningún alimento son organizarnos bien a la hora de preparar las comidas y gestionar correctamente la lista de la compra "adquiriendo solo los alimentos que sí vamos a consumir".

A partir de aquí, la compañía propone unos tips para evitar desperdiciar los huevos.

La prueba del agua

Para saber si un huevo está en condiciones para comerlo, un truco facilísimo es poner agua en un vaso y poner el huevo dentro. Entonces, pueden pasar dos cosas:

1. El huevo se hunde. Eso quiere decir que es apto para comer. Además, si está en el fondo del vaso, pero de pie, eso es que hay que consumirlo inmediatamente.

2. El huevo flota. Esta es la prueba de que no se puede comer.

Refrigerar bien los huevos

Generalmente, cuando compramos una nevera, vienen incorporadas las hueveras en la puerta, que es donde las solemos guardar. Pues bien, desde Too Good To Go recomiendan no poner los huevos en la puerta, ya que se exponen a cambios de temperatura. Por lo tanto, es mejor dejarlos en alguna de las baldas. Asimismo, es importante dejar los huevos en la nevera, sobre todo en verano.

Lavar los huevos

Lávalos justo antes de consumir, nunca lo hagas antes de ponerlos en la nevera porque esto podría dañar y eliminar la capa protectora natural.

Primero, los más antiguos

Efectivamente, es mejor que consumas primero los huevos que hace más tiempo que tienes en la nevera.

Dónde guardarlos

Es mejor que guardes los huevos en su envase original porque los protege de daños, de olores y de la humedad. Así, se mantendrán más tiempo frescos y podrás consultar más fácilmente la fecha de caducidad.

Huevos | Unsplash

Bonus track: La fecha de consumo preferente

Según indica Too Good To Go, uno de los motivos por los que se desperdician tantos huevos es porque la gente los tira cuando ha pasado la fecha de consumo preferente. Lindström recuerda que "la fecha de consumo preferente indica que el producto puede haber perdido algunas de sus propiedades una vez pasada esa fecha, pero si se han seguido las recomendaciones de conservación y además pasa la prueba de los sentidos, es decir, tiene buen aspecto, olor y sabor, el alimento podría seguir siendo apto para el consumo".