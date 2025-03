Vuelve el corte de pelo mariposa: guía para saber si te queda bien

A pesar de que el pelo corto está de moda, lo cierto es que muchas mujeres se resisten a renunciar a sus melenas XXL. Por suerte, las tendencias capilares de 2025 abarcan todo tipo de largos. Aparte del corte bob y el pixie, también veremos mucho el corte mariposa, ideal tanto para medias melenas como para las más largas.

Se trata de un escalado en capas que aporta volumen y movimiento al cabello cuando se lleva suelto. Como explican desde el salón CREARTE Styling de Barcelona, "se originó en los años 70 y es un corte versátil que se puede adaptar a diferentes tipos de cabello y formas de rostro".

Es atrevido, pero sin pasarse. Juvenil, pero sin caer en lo aniñado. Y, además, se adapta perfectamente tanto al pelo liso como rizado, incluso afro.

Qué corte mariposa elegir según tu tipo de cara

Como ves, da igual el largo o la textura de tu melena: el corte mariposa es apto para todas. No obstante, como explican desde el salón, hay un detalle que sí marca la diferencia: la forma del rostro.

Si tu cara es redonda, deberás evitar las capas muy pronunciadas. Los expertos recomiendan optar por un corte mariposa con capas largas y menos volumen, para conseguir un efecto óptico de rostro más alargado.

Si tu cara es más bien ovalada, estás de enhorabuena: podrás arriesgar con diferentes longitudes y texturas. Lo normal es que te quede un look equilibrado y armonioso casi sin esfuerzo.

En rostros cuadrados, desde CREARTE Styling aconsejan añadir volumen en la coronilla para alargar visualmente la cara, y apostar por capas suaves y desfiladas que suavicen los ángulos.

Por último, si tu rostro es alargado, la clave está en buscar volumen en los laterales. Para lograr ese equilibrio, es mejor evitar las capas demasiado largas y apostar por una media melena con cuerpo.

Famosas e influencers que lucen el corte mariposa

El primer ejemplo que se nos viene a la cabeza es el peinado de la influencer y empresaria Matilda Djerf. Ella lo lleva con flequillo y una longitud media. Además, se peina curvando las puntas hacia afuera, acentuando esa silueta tan característica del corte mariposa.

Luego tenemos a Teresa Sanz, que se hizo este corte el verano pasado. Aunque en su caso es una versión menos trabajada y sin necesidad de herramientas de calor, pues tiene el pelo ondulado y este peinado le queda perfecto con poco esfuerzo.

Y por último, Jennifer Lopez, una gran fan del corte mariposa, que actualmente lleva con capas más largas y siempre perfectamente peinado.

Lo que debes tener en cuenta antes de hacerte un corte mariposa

Aunque es un corte muy favorecedor y perfecto para cambiar de look sin renunciar a la largura, hay algo que debes tener en cuenta: es un estilo algo esclavo de las herramientas de calor. A no ser que tengas una onda natural como la de JLo, las capas, si no las trabajas con secador y cepillo redondo o una herramienta tipo Dyson, no se verán con ese efecto "alas de mariposa", sino como un escalado normal, sin volumen.

Por otro lado, si eres fan de los recogidos pulidos y los clean looks, recuerda que cuanto más cortas hagas las capas, más difícil será hacerte moños y coletas. Y ya no hablemos de las trenzas impecables, que directamente serán misión imposible.

Dicho esto, la decisión es tuya.