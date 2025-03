NO DUDES MÁS

El corte viral con el que podrás llevar el pelo largo y corto a la vez, sin complicaciones

Si alguna vez has querido cambiar de look sin arriesgar demasiado, este nuevo estilo de corte que está triunfando en Corea del Sur te va a encantar. Es perfecto para quienes dudan entre llevar el pelo largo o apostar por un pelo corto, con esta técnica puedes disfrutar de ambos estilos en un solo look.