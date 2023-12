¿Usas maquillaje en polvo? La advertencia que debes conocer

¿Quién no ha usado alguna vez maquillaje en polvo como polvos compactos o sombras de ojos? Aunque sea uno de los productos más típico en el mundo de la cosmética, albergan un riesgo que muchos no sabemos.

El dióxido de titanio es un componente clave en el maquillaje en polvo. Este elemento hace más intenso el color de estos productos, proporcionando una experiencia opaca sobre la piel, además tiene propiedades que lo hacen resistente al agua y ayuda a mantener la compactación de los polvos.

Maquillaje en polvo / freepick | NovaMás

Antiguamente, el maquillaje contenía plomo, un elemento reconocido como altamente tóxico. Actualmente, se supone que este tipo de maquillaje es seguro, pero el dióxido de titanio, un ingrediente común en los productos en polvo, puede ser peligroso. Este compuesto se puede acumular en el organismo y causar daños en el ADN.

Aunque solía estar presente en alimentos como aditivo artificial, debido a sus riesgos se retiró de estos, pero no de los cosméticos. A pesar de estas preocupaciones, el riesgo asociado con el dióxido de titanio no es tan grave. Su peligro radica principalmente en la ingesta de este, pero cuando se aplica en la piel utilizando este tipo de maquillajes, este componente no se acumula en el cuerpo.

El dióxido de titanio en maquillaje en polvo ha generado preocupaciones, pero, aunque su acumulación en el organismo pueda plantear dudas, su aplicación no parece ser perjudicial para la salud.