Cloud Lips: la tendencia de maquillaje que cambia la forma de delinearse los labios en 2026

Este 2026, una de las tendencias que va a reinar en el mundo del maquillaje son los Cloud Lips (labios nube, en castellano). Después de varios años dominados por los delineadores marcados y los acabados ultra precisos, el maquillaje de labios abre un nuevo capítulo. No dejamos de usar perfiladores, pero sí cambia la forma de aplicarlos.

Elle Fanning | Gtres

En sintonía con el color Pantone del año, Cloud Dancer —un blanco cálido y sutil con matices de marfil y gris que transmite serenidad y claridad—, los labios nube buscan ese mismo efecto ligero y difuminado. Se trata de aplicar pintalabios que aporten solo un velo de color, con los bordes suavemente desdibujados. El resultado es un acabado etéreo, delicado y elegante que funciona igual de bien para el día a día que para una alfombra roja.

Inspirada claramente en la K-beauty, esta tendencia puede llevarse tanto en versión mate como con un toque de gloss, eso sí, aplicado únicamente en el centro del labio para reforzar ese efecto degradado tan característico.

Lisa en los Globos de Oro | Gtres

¿Y qué pasa con los perfiladores?

Si tienes una amplia colección de perfiladores, hay buenas noticias: no desaparecen. Eso sí, su uso cambia. Tras delinear el labio, el color debe difuminarse hacia el interior, evitando cualquier línea demasiado marcada. No es casualidad que marcas como Rhode, fundada por Hailey Bieber, hayan apostado recientemente por perfiladores más cremosos y fáciles de difuminar. Una vez más, la modelo se adelanta a lo que está por venir.

El acabado recuerda a unos labios "recién besados" o a ese efecto natural que queda después de comer. No son labios perfectos, y precisamente ahí reside su encanto: una naturalidad estudiada que no exige retoques constantes y que resulta mucho más favorecedora.

No es una tendencia teórica. Los Cloud Lips ya han comenzado a verse en alfombras rojas y cada vez más usuarias los replican en redes sociales, consolidándolos como uno de los maquillajes estrella del año.

Zoë Kravitz | Gtres

Cómo conseguir el efecto Cloud Lips

Para lograr unos Cloud Lips de efecto profesional, la preparación es clave. Unos labios bien hidratados evitan parches y facilitan el difuminado del color. Bálsamo labial y unos minutos de reposo antes de maquillar marcan la diferencia.

La técnica básica consiste en aplicar el labial solo en el centro del labio —en tonos rosados, nude o marrones suaves— y difuminarlo a toquecitos hacia el exterior con el dedo.

Quienes buscan un acabado más pulido pueden perfilar ligeramente los labios con un lápiz nude cremoso y difuminarlo hacia dentro. Otras opciones incluyen aplicar un toque de corrector alrededor del contorno del labio y difuminarlo suavemente para potenciar el efecto degradado.

Un último truco que se ha viralizado en redes es matificar ligeramente la zona con polvos sueltos y una borla antes de aplicar el color, consiguiendo así un acabado aún más suave y difuminado.