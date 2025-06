¿Quién es Juul Messiaen, el primer español en ganar el certamen Man of the World?

Este fin de semana se ha celebrado en Quezon City, Filipinas, una nueva edición del certamen internacional Man of the World 2025. 27 chicos de todo el mundo han participado en este concurso, entre los cuales hay el representante español, Juul Messiaen, quien se ha proclamado el ganador de este año. El joven recibió la corona de manos del venezolano Sergio Azuaga, vencedor de la edición anterior.

Esta es la primera vez en la historia del concurso que lo gana el representante de España. Tras la victoria, ha concedido una entrevista a Pawee Ventura, CEO de Missosology, en la que ha contado la tensión que ha vivido justo en el momento antes de que dijeran su nombre y ha explicado que no se lo esperaba. Ha aprovechado para dar las gracias a su familia, a sus fans y a todas aquellas personas que lo han apoyado "desde el día 1". "No tengo palabras para agradecerlo", ha expresado.

¿Quién es Juul Messiaen?

Juul es de Málaga, tiene 23 años y trabaja como agente inmobiliario en una inmobiliaria de la Costa del Sol. Concretamente, es miembro de la oficina que la agencia tiene en Nerja y su cargo es el de agente de captación, que se dedica a conseguir nuevos inmuebles para la cartera de la empresa, es decir, su función es buscar propietarios que quieran vender o alquilar su propiedad a través de ellos.

En esa misma entrevista, se define como "una persona muy amable", aunque reconoce que mucha gente tiene una primera impresión de él que no es la acertada "porque por fuera puedo parecer muy frío, pero en cuanto alguien me conoce, se da cuenta muy rápido de que soy una persona amable y humilde, y que me llevo bien con cualquiera, con todo el mundo". De él mismo dice que es "buena persona" y "muy disciplinado".

Habla cuatro idiomas -castellano, sueco, francés y alemán- y es un apasionado del fitness y del lifestyle, tal y como se puede ver en su cuenta de Instagram, con un montón de publicaciones entrenando en el gimnasio.

Es también modelo y ha desfilado en pasarelas como la de la Dubai Fashion Week y ha participado en otros certámenes de belleza como Míster Provincia de Málaga 2023, en el que quedó en tercer lugar como representante de Torrox.

El certamen Man of the World

Es uno de los concursos de belleza masculina más reconocidos y lo organiza Prime Events Productions Philippines Foundation Inc. (PEPPS). Su objetivo es promover "la masculinidad con responsabilidad" y no se centra solo en la belleza, sino también "en la educación, el crecimiento personal y el desarrollo profesional de los participantes", así como su compromiso social y cultural.

El ganador recibe una corona, que este año la organización ha encargado al filipino Edwin Uy. Es de oro y cuenta con esmeraldas verdes (que representan el crecimiento y la vitalidad), zafiros amarillos con forma de llama (representando el proceso continuo de aprendizaje y el conocimiento) y diamantes (en referencia a la pureza y la integridad).

Además del ganador, el certamen también elige tres finalistas, que en esta ocasión han sido Israel Sierra (representante de México, 1.er finalista); Sittichok Panitloedtewa (representante de Tailandia, 2.do finalista) y Honza Jiránek (representante de República Checa, 3.er finalista).