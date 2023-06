¿Por qué el retinol hay que usarlo por la noche? El compuesto que la Unión Europea se plantea retirar

Aunque recientemente la Unión Europea está valorando una posibleprohibición del retinol, lo cierto es que es uno de los productos cosméticos más consumidos, y eso se debe a los muchos beneficios que tiene para la piel. El uso cotidiano que se le da a este producto es para paliar las líneas de expresión que nacen en la piel fruto de la edad y para devolver la vitalidad a la piel. Este efecto antiedad es visible con un uso continuado, pero debemos tener en cuenta ciertos factores a la hora de utilizar una crema o sérum que contenga retinol debido a que uno de sus principales componentes es la vitamina y es por ello que la UE está estudiando su prohibición ya que se quiere regular que no haya un exceso de "consumo" de vitamina A que el nivel máximo de ingesta establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

¿Por que recomiendan que usemos el retinol por la noche?

La recomendación más recurrente que se da para el uso de este producto es usarlo por la noche, esto debido a que es posible que el contacto de la piel con la luz solar produzca irritación en la piel. Una alternativa para no evitar la luz es el uso de crema solar, de esta manera la piel no solo no sufrirá los efectos del sol, sino que además se evitarán quemaduras.

Retinol | iStock

Cómo os contábamos, el retinol es un compuesto basado principalmente en la vitamina A, y ésta encima tiene como característica la capacidad de absorber la luz ultravioleta que emite el sol, por lo que durante el día reduciría sus efectos

Además, el uso muy continuado de este producto también puede provocar irritación en la piel si esta no está acostumbrada, por lo que los expertos recomiendan no usarlo de forma diaria desde el principio, sino hacerlo de forma progresiva. Si no lo has probado nunca primero habría que empezar aplicando el producto dos veces por semana durante la noche, si observamos que la piel se va acostumbrando al producto podemos ir aplicándolo una noche más, y así progresivamente hasta que la piel acepte completamente el tratamiento y se acostumbre a ello.

El uso del retinol debe ser responsable, aplicarlo con cuidado para evitar el contacto con los ojos, la mucosa nasal o la boca y con paciencia. El tratamiento lleva su tiempo, y este será el que haga que los efectos sean palpables.