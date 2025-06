¿Rumores de ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez? Raquel Perera y Jaydy Michel se pronuncian

¿Qué está pasando entre Alejandro Sanz y Candela Márquez? En las últimas semanas, han sonado con fuerzas rumores de crisis (e incluso de ruptura). El motivo ha sido el videoclip del último tema que ha lanzado el cantante junto a Shakira y que ha vuelto a poner sobre la mesa esa complicidad que siempre han tenido.

Desde ese momento, se ha especulado con que la relación del intérprete de Amiga Mía y la actriz habría llegado a su fin. Incluso, se habrían dejado de seguir en las redes sociales… Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su vida más personal, pero sería toda una sorpresa que esta historia de amor de la que tanto han presumido se acabara de la noche a la mañana.

Con motivo del concierto de Manuel Alejandro celebrado en el Universal Music Festival, Raquel Perera y Jaydy Michel, ambas ex de Alejandro Sanz, han reaparecido ante las cámaras y se han pronunciado sobre estos rumores.

"No tengo ni idea, la verdad. Y aunque la tuviera tampoco lo diría, pero no, honestamente no tengo ni idea", ha respondido Jaydy al preguntarle si conoce la actual situación de la pareja. Además, ha subrayado que respeta la intimidad de todo el mundo, por lo que también es muy discreta a la hora de preguntar.

Jaydy Michel en el Universal Music Festival | Gtres

Lo único que ha podido decir es lo bien que se lleva su hija con Candela y lo mucho que adora a su padre: "Su papá es un gran padre con Manuela y con sus hijos, así que…". Respecto a su relación actual con el cantante, solo ha tenido buenas palabras, aunque no se están viendo mucho porque ahora ella está viviendo en España y Alejandro en Miami.

Por su parte, Raquel también ha confesado no tener "ni idea" de estos rumores, pero ha echado un capote a la pareja, alegando que en varias ocasiones el algoritmo de las redes sociales falla, por lo que no sabe si es verdad que se han dejado de seguir: "Yo hay veces que me aparecen personas que no he seguido y que parece que sigo, y luego hay gente que me dice: me has dejado de seguir. Y yo no he dejado de seguir".

Raquel Perera en el Universal Music Festival | Gtres

Sin querer dar más detalles sobre estos rumores, Raquel ha confesado que su relación con Alejandro sigue siendo la misma, muy buena. ¿Qué habrá pasado entre Alejandro Sanz y Candela? Solo ellos lo saben, pero lo que está claro es que el artista y Shakira siguen teniendo una relación de amistad tan consolidada como el primer día (y nadie la hará tambalear).