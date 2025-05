Grace Villarreal se hace Baby Bótox y lo muestra paso a paso: este ha sido su resultado

El perfil de Grace Villarreal es muy natural y cercano. Muestra su rutina con sus tres hijos, la relación que mantiene con su marido, sus viajes y algunas reflexiones. Su comunidad la acompaña en casi todos los aspectos de su vida, desde los momentos más cotidianos hasta los más especiales.

Uno de los últimos episodios que ha querido mostrar con total transparencia ha sido su visita a una clínica estética para someterse a un retoque facial. Grace ha compartido un vídeo en Instagram donde muestra su experiencia con el bótox.

Reel de Grace Villarreal | Instagram

¿Qué tratamiento se ha realizado?

El tratamiento que la influencer ha mostrado en su video se llama Baby Botox. Tal como sugiere el nombre, se trata de una técnica en la que se inyecta toxina botulínica en pequeñas dosis en el rostro.

Es un procedimiento adecuado para personas que empiezan a notar la aparición de arrugas incluso cuando el rostro está en reposo, ya que actúa de manera preventiva y sutil.

"Hacía como un año que no me realizaba este tratamiento y la verdad que llevaba tiempo queriendo hacérmelo", explica Grace en el vídeo. "Lo hago para prevenir arrugas y suavizar el gesto del músculo", destaca, dejando claro que para ella se trata de una decisión personal.

¿Cómo ha sido el proceso?

Grace detalla con claridad los pasos del procedimiento, acercando esta experiencia a sus seguidoras desde la naturalidad y sin ocultar ningún detalle.

1. Marcación de los puntos a tratar: "Lo primero es que te hagan hacer una serie de gestos para marcar los puntos donde tienen que aplicar el producto", relata. Se trata

de una fase importante en la que se identifican las zonas que requieren de producto para que el tratamiento sea lo más eficaz posible.

2. Aplicación de crema anestésica: "Como había estado tiempo con la crema puesta, no me dolió tanto", cuenta Grace, subrayando que el procedimiento no le resultó especialmente molesto gracias a esta preparación previa.

3. Inyección del bótox: Una vez identificados los puntos clave, se procede a la aplicación del producto con aguja. Este paso va seguido de un masaje facial para facilitar la distribución del bótox y activar sus efectos.

4. Revisión tras dos semanas: "Dos semanas después hay que volver a la revisión del bótox, donde el doctor te hace hacer diferentes gestos para ver que todo esté perfecto", concluye, mostrando que el seguimiento posterior también forma parte del proceso.

Después de pasar por todos estos pasos, Grace muestra el resultado final a sus seguidoras, mostrándose satisfecha con el efecto conseguido: "Como podéis ver, tengo todavía movimiento, pero es un movimiento más sutil y no forma arruga".

Pequeña reflexión: sinceridad, libertad y autocuidado

El vídeo ha generado alguna que otra reacción. Varias seguidoras se han sorprendido, ya que no sabían que su influencer de confianza se realizaba retoques estéticos. Otras han expresado cierta tristeza al ver que Grace quería eliminar las líneas de expresión, aquellas que, para muchas, aportan carácter y naturalidad al rostro.

Sin embargo, Grace es clara desde el inicio del vídeo: lo que muestra es una experiencia personal y no un consejo médico ni recomendación directa. "Con este vídeo quiero enseñaros la realidad que hay detrás del bótox: como se aplica y cuál es el procedimiento. Obviamente, no os estoy recomendando que lo hagáis, sino que os enseño lo que hago yo, que lo hago de manera preventiva".

Haya las opiniones que haya, su comunidad ha valorado la transparencia, y el vídeo se ha convertido en una oportunidad para reflexionar juntas sobre el autocuidado, los límites y la relación que cada una tiene con su imagen.