¿Qué es el dermaplaning? El tratamiento al que se somete Eva Mendes

Quizás no caigas en la cuenta de quién es, pero Eva Mendes compartió casting con Will Smith y apareció en sagas como 'Fast and Furious'. Aun así, hace más de una década que no aparece en la gran pantalla. Tras saltar a la fama por la puerta grande en Hollywood, en 2014 decidió alejarse por completo de esta profesión.

Según contó a la revista Women’s Health, fue el hecho de ser madre el que acabó determinando esta elección. Antes de conocer a su actual pareja, el actor Ryan Gosling, nunca se planteó ser madre. "Cuando me enamoré de él. Fue entonces cuando tuvo sentido para mí tener… no hijos, sino sus hijos." Sin duda, fue un flechazo por parte de ambos.

En la actualidad, siguen felizmente enamorados y en este tiempo han criado a sus hijas, Esmeralda y Amada, convirtiéndose en una de las parejas más duraderas de la industria internacional. Pero, aunque ya no se dedica al mundo de la interpretación, sigue muy presente en redes sociales. En Instagram ha logrado reunir a 4,2 millones de seguidores, convirtiéndose en una influencer en toda regla, plataforma en la que comparte sus looks y trucos de belleza.

Dermaplaning: Así ilumina su rostro la actriz Eva Mendes

En una de sus últimas publicaciones, Mendes ha causado sensación, pues ha compartido con sus seguidores el reciente tratamiento de belleza al que se ha sometido. "Sí, me he afeitado la cara!", así empezaba uno de sus posts, uno que se acabó llenando de miles de preguntas y curiosidades al respecto.

En su caso, esta técnica forma parte de una rutina de exfoliación facial intensa: "Decidimos empezar con dermaplaning, seguido del Diamond Peel, luego un poco de oxígeno y una máscara de hoja relajante".

El dermaplaning o afeitado facial femenino no hace referencia a la depilación de cejas, se trata de una técnica de belleza muy sencilla parecida a la exfoliación. Para llevarla a cabo, se usa una pequeña cuchilla con la que se eliminan todas aquellas células muertas de la dermis, además de retirar el vello fino que crece en el rostro, de ahí que se considere una especie de afeitado.

¿Qué se consigue con el afeitado facial femenino?

Es un tratamiento ideal para que la piel del rostro luzca suave y llena de brillo. Asimismo, ejerciendo esta limpieza de células muertas se consigue reducir los poros y lograr una superficie mucho más uniforme. A posteriori, permite que el maquillaje se adhiera mucho mejor al cutis y reduce la presencia de imperfecciones al retirar esa capa superficial.

Aunque probablemente descubrió el tratamiento a muchas personas, se dio cuenta de que muchas otras mujeres llevan tiempo haciéndolo. "Recibí muchos comentarios de mujeres que llevan años afeitándose el rostro en el post de ayer. Creo que dermaplaning es la palabra que se usa, pero es lo que es y me encanta", escribía Mendes.

¿Puedo hacerme el dermaplaning en casa?

Su agrado también fue determinado por las características indoloras del tratamiento, pues como te hemos indicado, solo se necesita una pequeña cuchilla específica, un utensilio que no causa dolor. Y, aunque es recomendable acudir a un profesional para asegurar la correcta ejecución del tratamiento, el dermaplaning puede llevarse a cabo en casa. En Amazon, puedes encontrar tanto la cuchilla como sus recambios.

Cuchilla depilación facial | Amazon

Según recomiendan los expertos, es esencial limpiar bien el rostro usando agua tibia antes de pasar la cuchilla. Una vez empieces a depilar, lo ideal es hacer movimientos cortos, seguros y precisos, para ir retirando poco a poco tanto el vello como las células muertas. Tras llevar a cabo el afeitado facial, es esencial aplicar una mascarilla o crema hidratante para evitar que la piel se seque y/o se irrite tras eliminar la capa del cutis.