¿Qué pasa si me hago un tratamiento en la cara y no me gusta? ¿Tiene solución?

Los tratamientos estéticos pueden ser una gran herramienta para mejorar la apariencia y autoestima de una persona, sin embargo, en ocasiones los resultados pueden ser diferentes a lo esperado o simplemente la persona no se siente cómoda o satisfecha con la nueva apariencia o los cambios en su rostro.

Si esto te ha ocurrido o tienes miedo de que te suceda te interesará leer este artículo.

¿Qué pasa si me pongo ácido hialurónico en los labios y no me gusta?

No te preocupes, tiene solución, te cuento los detalles:

El ácido hialurónico forma parte natural de nuestra piel y tejidos. Con el paso de los años este componente de la matriz extracelular va disminuyendo, manifestándose como una pérdida de elasticidad de la piel, como flacidez y otros signos del envejecimiento cronológico. En la degradación del ácido hialurónico juega un papel la enzima hialuronidasa, presente de forma proporcional en nuestro organismo.

Por este motivo, los rellenos de ácido hialurónico no tienen una duración indefinida en nuestro rostro, la duración será variable en cada persona, pero oscilar ser entre los 6 y los 18 meses, según el tipo de relleno, el área anatómica y las características de cada persona.

Además, en casos de un volumen asimétrico, desproporcional al rostro o en caso de alguna complicación, puede emplearse la hialuronidasa sintética para acelerar la desintegración del ácido hialurónico.

Por lo tanto, si no te ha gustado el resultado de un relleno dérmico no tendrás que vivir toda la vida con ello.

¿Qué pasa si no me gusta mi expresión tras aplicarme neuromoduladores?

Deberás tener paciencia y esperar unos meses, pero el efecto de este tratamiento se irá con el tiempo.

Los neuromoduladores empleados en medicina estética son neurotoxinas que producen una relajación temporal de los músculos tratados, empleados principalmente para mejorar las arrugas de expresión del tercio superior del rostro (entrecejo, frente y alrededor de los ojos como las llamadas "patas de gallo"). Al producir una relajación temporal, los resultados serán temporales tal y como se comenta, con una duración de 4 a 5 meses, variable en cada persona.

Pasado el efecto de la neurotoxina los músculos faciales volverán a tener la misma capacidad de contraerse que antes de la colocación de esta y por lo tanto los efectos que notabas en tu expresión durante el tratamiento desaparecerán. Sin embargo, debes saber que en el caso de las neurotoxinas no contamos con una medicación que revierta su efecto o ejerza la función de antídoto.

Por otro lado, existen tratamientos cuyos resultados no serán reversibles, como algunas cirugías y los materiales de rellenos permanentes.

Es fundamental que acudas a una especialista en el área de la medicina estética para una adecuada valoración y pueda ofrecerte un tratamiento armónico para tu rostro.