¿Pelo encrespado? Este es el hack para acabar con el frizz solo con papel de aluminio

La mayoría de personas queremos conseguir un pelo fuerte, sedoso y brillante como los que podemos ver en televisión o en redes sociales. Pero, muchas veces la realidad en nuestro día a día es muy diferente. El cabello se electrifica con facilidad y es muy complicado conseguir que el pelo se fije, sobre todo cuando aparecen por la frente los llamados baby hairs, esos pelitos cortos que parecen indomables. Al finalizar el día o nada más vernos al espejo con el pelo arreglado, es común que digamos "qué pelos llevo" al no encontrar solución para esté brillante y en su sitio.

Y es que, aunque cuidemos nuestro pelo con productos capilares para evitar ese frizz, al final se nos termina encrespando. Normalmente el encrespamiento puede deberse a diversos factores como la genética, el clima, el uso excesivo de productos químicos o el daño causado por el calor de herramientas de estilizado como secadores o planchas. Este fenómeno capilar es más común de lo que creemos y se caracteriza por la formación de pequeños rizos o ondas descontroladas que dan una apariencia desordenada y voluminosa al cabello.

Mujer con el pelo rizado y encrespado | iStock

Seguro que tú lo has vivido y sabes que el pelo encrespado es muy difícil de manejar aunque compres productos específicos para evitarlo. Existen numerosas técnicas y productos diseñados para combatirlo, pero la solución es mucho más sencilla de lo que crees y tienes el producto en cualquier casa. Se ha hecho viral en TikTok un truco para solucionar rápidamente este problema usando papeldealuminio. Sí, como lo lees, un trozo de papel de aluminio aliviará esas ondas rebeldes tan difíciles de combatir.

Lo único que tienes que hacer es cortar un trozo de papel de aluminio y pasarlo por tu cabello. Notarás cómo elimina el frizz de inmediato. Eso sí, no es un truco milagroso, y sus efectos sólo duran un par de horas. Pero al ser tan fácil de solventar, puedes llevar un trozo de papel de aluminio en el bolso y usarlo de vez en cuando en cualquier baño. Además, este truco no afecta al pelo, y no lo apelmaza ni lo hace ver sucio como otros tratamientos de peluquería o sérums.

Guarda este truco porque es un gran descubrimiento fácil y rápido que seguro que te lo agradecerán tus amigas. Con el papel de aluminio di adiós al pelo rebelde y hola a un cabello brillante y sedoso.