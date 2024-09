¿Qué es el blonde blindness? La obsesión por el rubio que muchas famosas están superando

Hace un tiempo, en NovaMás, os hablamos del blush blindness, dos palabras que resumen a la perfección la fiebre por el colorete que ha triunfado en las redes sociales este verano. Esta "ceguera por rubor" hacía alusión a un tipo de maquillaje que resaltaba los pómulos de manera tan exagerada que parecía obra de una persona que está ciega.

Como suele ocurrir en las plataformas como TikTok, esta tendencia ha evolucionado en cuestión de semanas, y ahora tan solo se habla del blonde blindness. Un concepto que, traducido literalmente, significa "ceguera rubia" y se refiere a la inclinación a teñirse de rubio a pesar de que no siempre es la opción más adecuada, ni por salud ni por estética.

¿Padeces de blonde blindness?

Si buscas "blonde blindness" en redes sociales, encontrarás a numerosas usuarias reflexionando sobre su obsesión por el cabello rubio. Muchas han llegado a la conclusión de que, en realidad, su color natural les favorece mucho más y se sienten liberadas cuando ya no tienen que ir a subir las mechas periódicamente.

Probar con mechas rubias es tentador porque existe la creencia de que aclarar el cabello ilumina el rostro. Sin embargo, esta no es una regla que aplique para todos. Los efectos del color en el rostro varían según las características individuales de cada persona, como el tono de piel, el color de ojos y otros rasgos faciales.

Aquí es donde entra la colorimetría, una disciplina que ayuda a determinar qué tonos armonizan mejor con cada persona. Los expertos en colorimetría evalúan todos estos factores para definir si las mechas rubias o cualquier otro tono aclarado realmente resaltarán y embellecerán el rostro de la persona, o si, por el contrario, otros tonos más naturales podrían ser más favorecedores.

Antes de sucumbir al rubio, consultar a un experto en coloración te puede ahorrar mucho esfuerzo y evitar potenciales daños en el cabello.

Famosas que han abandonado el rubio

Como hemos visto, la moda del rubio teñido parece estar perdiendo fuerza, especialmente entre quienes siguen las tendencias que emergen en las redes sociales, donde muchas famosas e influencers están volviendo a tonos más naturales como el castaño claro o el chocolate. Un ejemplo claro de esta transición es Hailey Bieber, que en 2022 dejó de lado el rubio para lucir un look más natural y saludable, alineado con la estética clean girl. Este cambio inspiró a otras figuras conocidas, como María Pombo, quien también decidió abandonar las mechas rubias para mejorar la salud de su cabello.

"Me está creciendo el pelo y se me parte. Me peino y se me parte", explicó María al justificar su cambio de look ante sus 3 millones de seguidores. Y aunque al principio no se sentía tan cómoda con su nuevo castaño claro, ahora luce un cabello mucho más sano y brillante, demostrando que hay mundo más allá del rubio.