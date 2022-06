Protectores para que no se te queme el pelo con el sol este verano: ¿Funcionan?

Cuidas tu melena, te saneas las puntas con regularidad y te esfuerzas por mantener un bonito corte y color. O quizá no eres tan coqueta; siempre vas con prisas, tu melena se seca al viento y no pones demasiado esmero en peinarte. Todas somos distintas, pero seguro que a ninguna de nosotras nos parece buena idea quemarnos el pelo o el cuero cabelludo con el sol este verano.

¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra melena de los efectos del sol? ¿Qué ingredientes contienen los protectores solares para el pelo? ¿Cuándo es más aconsejable utilizarlos, antes, durante o después de la exposición solar? Estas preguntas y muchas más nos las ha resuelto en Farrés Distribuïdors, expertos en productos y tratamientos de peluquería, belleza y cosmética que llevan su negocio desde hace 125 años. Sigue leyendo y te lo contamos todo.

Los efectos del sol sobre el pelo

Es importante tener especial precaución durante la época estival y proteger el cabello de la exposición al sol, porque altera los pigmentos de color del pelo, lo deshidrata, lo reseca y lo vuelve más frágil, además de robarle todo el brillo.

"La radiación UV provoca la ruptura de los puentes cistínicos, un enlace de moléculas de queratina que resulta clave en la estructura del cabello", nos explica Josep Maria Farrés, especialista tricológico y con más de 55 años de experiencia en problemas capilares.

El cuero cabelludo también recibe el impacto de los rayos del sol, que lo resecan e irritan. Puede llegar a quemarse y existe la posibilidad que, con el tiempo, aparezcan manchas solares y otros problemas más graves de la piel.

El experto aconseja que cuando no hay posibilidad de cubrir el cuero cabelludo o todo el cabello, durante un baño, por ejemplo, se use protector solar para el pelo.

Recuerda que "en el momento que la cabeza está mojada no es necesario preocuparse demasiado porque el sol no es tan agresivo sobre cabellos mojados" y enfatiza que "fuera del agua o en alta montaña es mejor cubrirse la cabeza con gorra o sombrero para que el sol no impacte directamente sobre el cuero cabelludo ni el cabello".

Tipos de tratamientos para proteger el pelo

Josep Maria Farrés recomienda que "quien tiene un pelo castigado o con mechas, debe tener cuidado todo el año porque si no lo protege de los ataques solares el problema será más grave".

Es importante diferenciar los dos tipos de tratamientos a los que podemos someternos para evitar los efectos más nocivos del sol sobre nuestras melenas:

1. Acondicionadores, champús, suavizantes o anticrespados, que rehidratan, recubren y aportan nutrientes al cabello para repararlo tras la exposición solar.

2. Protectores dérmicos específicos para el cuidado del cuero cabelludo.

¿Qué llevan los protectores solares para el cabello?

La mayoría de los ingredientes de los productos que existen para reparar el cabello son naturales y tienen ingredientes regenerativos como pueden ser el aceite de albaricoque, de argan, de karite o la keratina y el retinol, entre otros, nos explica el especialista en problemas capilares.

"Sin embargo", añade, "hay que tener en cuenta que los protectores dérmicos para la piel capilar, además de los ingredientes para el pelo, llevan otros aceites como camomila o aloe, y Protección 50+".

"La protección es necesaria si hay exposición solar" afirma Josep Maria Farrés. "Lo importante es tener la piel y el cabello protegido del sol, la sal marina, el cloro y la sudoración por el calor", concluye.