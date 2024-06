El lugar ideal para ponerte perfume no es el cuello

La mayoría de nosotras seguimos rutinas diarias sin detenernos a pensar en sus efectos. Aplicar perfume en el cuello es uno de esos gestos habituales que podrían tener consecuencias inesperadas. ¿Sabías que este hábito tan común podría estar afectando tu salud?

Gracias a los consejos de Sara y Diego, creadores de contenido expertos en Medicina China y salud femenina, hemos descubierto por qué es mejor evitar perfumarse en el cuello y dónde deberías aplicar tu fragancia favorita.

La fragilidad de la glándula tiroides

El cuello es una de las zonas más populares para aplicar perfume, pero también es donde se encuentra nuestra glándula tiroides. "La glándula tiroides es altamente sensible a los tóxicos medioambientales", explican en su Reel de Instagram sobre este asunto. Esta glándula es crucial para el equilibrio hormonal de nuestro cuerpo, y exponerla a fragancias sintéticas puede tener efectos nocivos. Si te preocupa tu salud hormonal, es vital reconsiderar dónde aplicas tu perfume.

Las fragancias comerciales, aunque tengan un olor irresistible, están cargadas de compuestos químicos. "Las fragancias sintéticas están llenas de disruptores endocrinos," advierten los expertos. Estos disruptores pueden alterar el funcionamiento de nuestras hormonas y afectar negativamente nuestras glándulas. Es importante estar al tanto de los ingredientes de nuestros productos de belleza y elegir aquellos que no comprometan nuestra salud.

Opta por aceites esenciales y ropa

Lo que acabamos de explicar no quiere decir que tengas que renunciar a tus perfumes favoritos, simplemente puedes modificar cómo los usas. Sara y Diego sugieren optar por perfumes a base de aceites esenciales, que son naturales y mucho menos agresivos para la piel. Además, proponen una alternativa práctica y saludable: "Es mucho mejor aplicarlos en la ropa y no sobre tu piel." Al hacerlo, no solo prolongas la duración de la fragancia, sino que también proteges tu piel y tu tiroides de los químicos nocivos.

Hacer este pequeño ajuste en tu rutina diaria puede tener un impacto positivo considerable en tu salud a largo plazo. Evitar aplicar perfume directamente en el cuello es una medida sencilla pero eficaz para proteger tu bienestar hormonal. Al elegir perfumes naturales y aplicarlos en la ropa, puedes seguir disfrutando de tus fragancias favoritas sin preocupaciones.

Aceite esencial | Pexels

Encuentra aceites esenciales en Amazon

Para facilitarte la tarea, hemos buscado algunos aceites esenciales con olores tan embriagadores que querrás usarlos a diario.

Si te gustan los aromas dulces, puedes optar por este aceite esencial de vainilla de la marca MAYJAM. Viene en un recipiente de 100 ml y cuesta 10,79 euros.

Aceite esencial | Amazon

Si prefieres que tu ropa desprenda un aroma más floral, entonces puedes probar este aceite esencial de magnolia japonesa de 100 ml que cuesta 8,99 euros.

Aceite esencial | Amazon

Y si lo vas a usar para tu hijo o hija, también tienes este aroma a polvos de talcode PHATOIL por 5,69 euros.