Lucas agradece el apoyo tras explicar lo qué pasó con su nariz: "Dejemos los estereotipos a un lado"

Esta semana, Andy y Lucas pasaron por el plató de El Hormiguero de Antena 3 y su visita estuvo marcada por las declaraciones de Lucas González sobre lo que le ha ocurrido realmente a su nariz.

Recordemos que el pasado mes de noviembre, el cantante estuvo como invitado en el evento LifeStyle on and Show Business TV de Madrid donde se le vio con un visible cambio físico que desató todo tipo de comentarios y especulaciones. Meses antes ya había hablado sobre ello y había comentado que lo de la nariz "es genética pura, es de mi padre. Se me está cayendo, se me está yendo para un lado. De toda la vida... Yo no tengo culpa de eso".

Sin embargo, tras semanas negando que se hubiera sometido a un cambio estético, Lucas lo acabó admitiendo y reconoció que no había seguido las indicaciones médicas posteriores a la intervención: "Me hice una cosa estética en la nariz. Y es totalmente culpa mía, porque no hice caso a los médicos. Me quitaba las gasas, no me puse las cremas que me tenía que poner...". Al sincerarse, Lucas rompió a llorar, momento en el que recibió el apoyo de su amigo Andy y del público presente en plató.

Andy y Lucas en el plató de El Hormiguero | Gtres

Agradecimiento a los mensajes de apoyo

Días después de visitar a Pablo Motos, Lucas ha querido agradecer las muestras de apoyo que ha recibido desde entonces con un vídeo que ha publicado en Instagram. "Gracias de todo corazón a la gente que escribe mensajes de apoyo, la verdad es que estoy sobrepasado y lo agradezco muchísimo, con letras mayúsculas", empieza expresando el cantante.

En el texto que acompaña la publicación, Lucas explica que si al principio no habló sobre este tema y negó la operación estética fue "por mi derecho a la libertad de hacer lo que me plazca con mi cuerpo o en mi día a día (sin hacer daño a nadie)". Finalmente, lo contó en televisión a causa de la presión mediática y por todos los comentarios hirientes que ha recibido este tiempo en redes sociales.

La repercusión de los mensajes negativos en las redes sociales

El cantante aprovecha el vídeo y, tal y como comentó en El Hormiguero, hace un alegato sobre las consecuencias negativas en las personas que pueden tener los mensajes ofensivos y crueles en las redes sociales, y de "poner en el punto de la diana a una persona durante largas semanas".

"Hay que tener bastante cuidado con lo que se escribe", advierte, porque "yo que soy un tipo de 42 años, si yo he sufrido eso y me he sentido mal, qué no puede sentir un chico de 10 u 11 años con todo lo que pasa en los colegios", refiriéndose al bullying que sufren muchos niños en las aulas y que en los casos más graves tienen consecuencias nefastas (suicidios, depresiones y otros trastornos de salud mental).

Acaba con una llamada a "cuidar a los jóvenes con las redes", a vigilar qué mensajes mandan y qué mensajes reciben, y a dejar "los estereotipos a un lado", ya que "los seres humanos ganan mucho más por lo que tienen aquí (en el corazón) que por lo que tienen aquí (el físico)".