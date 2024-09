Laura Sánchez responde tajante a las críticas que ha recibido por sus canas: "Cuántas opiniones no pedidas..."

Las redes sociales también tienen una parte mala que no se debería permitir. Esa parte son los comentarios destructivos sobre el físico de las personas, y Laura Sánchez lleva viviéndolo en primera persona desde hace ya algún tiempo.

A sus 43 años, la modelo y actriz española ya ha demostrado que hace lo que quiere con su pelo, aunque haya a quien le siga sorprendiendo que lo luzca blanco debido a las canas. Comentarios a los que ahora ha respondido con un vídeo claro y conciso: "Hola, voy a hablar muy rápido porque quiero decir muchas cosas".

Así ha empezado diciendo a través de sus historias de Instagram, después de compartir uno de los comentarios que le ha dejado una seguidora, dejando clara su postura: "Cuántas opiniones no pedidas".

Laura Sánchez responde a las críticas por su pelo | Instagram

La modelo ha mostrado su sorpresa al recibir multitud de mensajes privados dándole apoyo, sin embargo, ha querido subrayar aquellos que le animaban a cambiarse el pelo y a teñirse para cubrir las canas: "Vamos a ver, yo me he dejado las canas porque a mí me apetecía y ya está. Y si mañana me quiero teñir, me voy a teñir. Cada uno que haga lo que quiera".

Dando un golpe en la mesa, ha confesado que apoya a que todo el mundo sea libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y, sobre todo, de no juzgar a las personas por su apariencia física: "Vamos a madurar en este sentido, ¿no? Sobre todo, las mujeres, que casi todo somos las mujeres las que nos metemos".

Tras dejar clara su postura, Laura Sánchez ha mandado un mensaje universal para todo aquel que está detrás de una pantalla consumiendo contenido a través de las redes sociales: "Vamos a utilizarlas para cosas buenas, bonitas, que la vida es un cachito muy corto. Con canas, sin canas, con el pelo teñido o no".

Y es que, las decisiones estéticas de cada persona no deberían ser objeto de comentarios destructivos en ninguno de los casos.