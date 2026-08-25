Tamara Falcó e Íñigo Onieva, verano tranquilo y discreto en Madrid

Si hay una pasión que une a Tamara Falcó e Íñigo Onieva esa es sin duda su amor por viajar y conocer nuevos rincones juntos. Y así lo han demostrado en los tres años que han pasado desde que se casaron en una romántica ceremonia en el palacio El Rincón, en los que han recorrido innumerables destinos juntos, paseando su amor por Europa, Estados Unidos, Asia o Sudamérica y escribiendo inolvidables capítulos de una relación sentimental que atraviesa su momento más dulce y que sin embargo este verano han preferido disfrutar en casa y manteniendo un perfil bajo.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva | Gtres

Y es que desde que pasaron varios días en julio en la costa azul francesa antes de poner rumbo a Ibiza con amigos, un refugio al que regresan siempre que sus agendas se lo permiten, nada se sabe de las vacaciones de la marquesa de Griñón y su marido, que lejos de las exóticas escapadas a las que nos tienen acostumbrados (y que incluyen lugares como la Polinesia francesa, Maldivas, Australia, Bali, o México entre otros), este año la pareja habría decidido tomarse un respiro y pasar gran parte de sus vacaciones en Madrid y aprovechar la oferta cultural y de ocio de la ciudad en el mes de agosto.

La hija de Isabel Preysler y su marido han sido grabados por la prensa en pleno centro de Madrid y paseando en moto.