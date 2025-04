Esta primavera 2025 se lleva el flequillo: descubre los estilos que marcan tendencia

La moda de llevar flequillo nunca se va a quedar anticuada. Lo que sí cambia, como todo, es el tipo de corte que más se lleva en cada momento. Este 2025, con el regreso del estilo boho a las pasarelas, las calles y las redes, los flequillos vuelven a colarse entre las tendencias capilares más destacadas. Y no es para menos: este pequeño cambio en el peinado puede transformar por completo el rostro —¡y hasta rejuvenecerlo!—.

Así que, si llevas tiempo pensando en hacerte flequillo, este puede ser el empujón definitivo que necesitabas. Y si no sabes por cuál decidirte, aquí te contamos los estilos que más veremos en los próximos meses.

Flequillo Birkin

Además de un bolso icónico, Birkin también da nombre a uno de los flequillos más buscados. Hablamos del que llevaba la actriz y cantante Jane Birkin: largo hasta justo encima de las cejas, con un acabado desordenado que transmite naturalidad sin esfuerzo. No es completamente abierto como un flequillo tipo cortina clásico, ni cerrado como el flequillo recto tradicional, y ahí reside su encanto.

Jane Birkin | Gtres

Sienta especialmente bien a quienes tienen el pelo fino y liso o con una ligera onda, ya que su textura hace que el flequillo caiga con gracia sin requerir ayuda de herramientas de calor. Perfecto para quienes buscan un aire bohemio, romántico y despreocupado.

Flequillo de época o Austen

Si eres fan del cine de época, seguro que sabes de qué flequillo hablamos. Es ese que luce Keira Knightley como Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio, o Emma Thompson en Sentido y Sensibilidad: corto, sutilmente curvado y siempre presente, pero sin robar protagonismo al resto del peinado.

Keira Knightley en Orgullo y Prejuicio | Gtres

Inspirado en los estilos del siglo XVIII y XIX en Inglaterra, este flequillo ha vuelto en pleno siglo XXI como un homenaje a la feminidad clásica. Funciona especialmente bien en rostros ovalados o alargados y es una opción ideal para quienes llevan el pelo rizado, ya que se adapta sin problema a las ondas naturales.

Recto, largo y desfilado

Un clásico que vuelve una y otra vez. Este 2025, el flequillo recto regresa, pero con una vuelta de tuerca: ahora se lleva más largo de lo habitual y desfilado en las puntas para suavizar el rostro. Aitana lo ha convertido en una de sus señas de identidad, y también lo hemos visto en alguna aparición de Ester Expósito (aunque, en su caso, puede que fuera postizo).

Aitana en un evento | Gtres

Este tipo de flequillo enmarca la mirada y resalta los ojos, por lo que es perfecto si quieres darle más protagonismo a esa zona del rostro. Además, tiene un aire juvenil y fresco que rejuvenece de forma instantánea.

Abierto y XXL

Si te apetece probar con flequillo, pero no te atreves a dar el paso definitivo, este es para ti. El flequillo abierto y largo —también conocido como tipo cortina XXL — es una opción suave y elegante. Al caer a los lados del rostro, no exige tanto mantenimiento como otros estilos, y si no te convence, en pocas semanas puedes retirarlo tras las orejas sin mayor drama.

Blanca Suárez con el flequillo cortina abierto y XXL | Gtres

Este 2025 se lleva especialmente combinado con el corte mariposa, ese en capas largas y onduladas que aporta movimiento al cabello. Juntos, crean una combinación ideal: estilosa, favorecedora y muy versátil.

Como vemos, puede que este 2025 sea el año de ese "me corto el flequillo" que llevas tiempo posponiendo.