Extensiones de pestañas: ¿son seguras?

Las extensiones de pestañas son un must para completar los estilismos navideños. Cuando el objetivo es hacernos un maquillaje especial, añadir un extra de volumen y largura a nuestras pestañas es todo un acierto.

Se pueden usar pestañas postizas de un solo uso o acudir a un centro especializado a que te pongan extensiones de pestañas pelo a pelo, para que te duren más tiempo. Esta segunda opción hace años que se ha vuelto muy popular y existen opciones de lo más económicas que te permiten lucir buena cara las 24 horas del día.

Sin embargo, cuantas más adeptas ganan las extensiones de pestañas, más expertos en oftalmología se preocupan por los daños que estas pueden causar a nuestros ojos.

El prestigioso Centro Oftalmológico Barraquer de Barcelona, publicó el pasado mes de octubre un artículo en el que la Dra. Sandra Planella señalaba los daños que pueden sufrir los ojos cuando se usan pestañas postizas o extensiones.

Peligros de las extensiones de pestañas y pestañas postizas

Durante el proceso de colocación, o al retirarlas, se pueden hacer heridas traumáticas en los párpados o en la córnea. Los instrumentos utilizados deben estar bien esterilizados para que estos daños, además, no se infecten.

El pegamento usado para fijar la extensión de pelo a la pestaña natural, puede causar severas reacciones alérgicas, que se manifiestan con picor, enrojecimiento e incluso con edemas. Los productos que se usen deben estar homologados y ser hipoalergénicos.

Un uso abusivo de este tipo de pestañas falsas también puede provocar la pérdida temporal de las propias pestañas y en el peor de los casos, permanente.

Otro de los peligros de las pestañas postizas son las infecciones de los párpados o la córnea, como blefaritis y conjuntivitis. Estas se dan cuando entran bacterias, virus u hongos en los ojos.

Por último, la oftalmóloga también señala la ptosis palpebral, que es la caída del párpado causada por el peso excesivo de las extensiones. Por eso es mejor no llevarlas extra largas.

Recomendaciones para la aplicación de extensiones de pestañas

Para evitar sufrir los daños mencionados en el punto anterior, deberás fijarte muy bien en el tipo de centro de belleza que eliges para que te coloquen las extensiones. En este documento, la Academia Americana de Oftalmología (AAO), da una serie de recomendaciones para acertar y evitar sustos.

Recomiendan que investigues sobre la experiencia de la persona que va a colocar las extensiones, que busques qué dicen de ella en Internet, que pidas información sobre titulaciones en este ámbito y que te asegures de que los productos que utiliza son hipoalergénicos y que no están caducados. También muy importante que compruebes que las herramientas y el espacio han estado correctamente desinfectados antes de proceder con la colocación.

Además, antes de que utilicen el pegamento en tus párpados, pide que te hagan una prueba en la parte interna de la muñeca, para descartar reacciones alérgicas.

Y si lo vas a hacer en casa, asegúrate de comprar unas buenas pestañas postizas, de una marca conocida y fíjate bien en que el pegamento sea hipoalergénico y no esté caducado.

Aplícalas con mucho cuidado, intentando que el líquido adhesivo no te entre en el ojo. No olvides lavarte muy bien las manos antes de proceder con la colocación. Y, al retirarlas, no hacerlo de forma brusca para no hacerte ninguna herida.

En cualquier caso, si sufres una reacción alérgica, no hagas nada y acude de forma urgente a un oftalmólogo.