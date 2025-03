Carla Barber alerta del intrusismo en medicina estética: "No son médicos, no pueden infiltrar"

"Es supergrave lo que está sucediendo". Así comienza el vídeo-denuncia que Carla Barber ha compartido en sus redes, y que pone sobre la mesa un problema que, por desgracia, cada vez es más frecuente en España: el intrusismo en medicina estética. "Muchísimas clínicas que no son clínicas. Supuestos profesionales que no son médicos, que no pueden infiltrar y que están llevando a cabo procedimientos médico-estéticos", explica con contundencia.

La médica, modelo e influencer ha decidido alzar la voz tras recibir el mensaje de una seguidora. Le escribió pidiéndole ayuda y le mandó una foto de su labio superior, notablemente hinchado y desproporcionado en comparación con el inferior. ¿El motivo? Acudió a un centro no autorizado para retirarse un relleno antiguo, un procedimiento que se realiza con hialuronidasa. Pero lo que le pusieron no era lo adecuado.

Una hialuronidasa no permitida y un resultado peligroso

Tal y como explica Carla Barber, esa reacción inflamatoria se debió al uso de una hialuronidasa que no está autorizada para infiltrar y que, en realidad, se emplea en tratamientos estéticos de cabina para reducir la celulitis. "Esta chica, además de estar superafectada emocionalmente, se ha estado sometiendo a un tratamiento con una persona no cualificada, que está cometiendo un delito", denuncia.

Por suerte, la joven pudo acudir a la consulta de la doctora Barber, donde recibió el tratamiento adecuado y está "muchísimo mejor". Pero este caso no es aislado. Carla insiste: "Es muy triste que cada vez sea mayor el número de personas no cualificadas que se dedican a infiltrar, aumentando el intrusismo y, sobre todo, poniendo en peligro a los pacientes".

Cómo saber si estás en buenas manos

En su mensaje a los seguidores, Carla lanza una recomendación clara: siempre, antes de someterse a cualquier tratamiento estético, hay que comprobar que el profesional esté colegiado. "En España, las únicas personas que pueden realizar tratamientos de medicina estética infiltrada son los médicos o, en el caso del tercio inferior del rostro, los odontólogos".

Y no solo ella piensa así. En los comentarios del vídeo, la Dra. Isabel Vaamonde Sánchez-Andrade ha querido aportar un dato muy importante: "Ninguna hialuronidasa en España es legal infiltrarla para deshacer un resultado estético no deseado. Solo puede usarse para tratar complicaciones graves, y siempre debe ser una hialuronidasa concreta, aprobada por la AEMPS, bajo receta médica y en manos expertas".

En definitiva, antes de confiar nuestro rostro o cuerpo a cualquier profesional, mejor investigar. Porque lo barato, en medicina estética, puede salir muy caro.