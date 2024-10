5 maquillajes rápidos y sencillos si este Halloween te falta disfraz

Si no eres de disfrazarte demasiado o simplemente no has tenido tiempo de preparar un atuendo para Halloween, el maquillaje puede ser tu solución ideal. Pero no te preocupes, no necesitas ser un profesional ni hacer una gran inversión en productos especiales.

En NovaMás hemos seleccionado cinco maquillajes fáciles y muy resultones que puedes lograr con productos que probablemente ya tienes en casa. Ya sea que tengas una cena, una fiesta o simplemente quieras dar un toque festivo a tu look, estas ideas te ayudarán a verte estupenda sin complicaciones. ¡Anímate a probarlas y sorprende con tu estilo!

Paso previo: prepara tu piel

Recuerda que, para obtener el mejor resultado, elijas un maquillaje más glamuroso o más creativo para Halloween, lo primero que debes hacer es sacarle el mayor partido a tu belleza natural. Para ello debes preparar tu piel con crema hidrante y distribuir la base de maquillaje de forma uniforme sobre tu rostro para unificar el tono de la piel.

Después, aplica corrector para las zonas menos favorecedoras como ojeras y manchas y, en el caso de que le quieras dar más profundidad, añade bronceador en el contorno de la cara, colorete en los pómulos e iluminador en las sienes.

Araña en el ojo

A veces no hace falta demasiados elementos, puedes centrar el maquillaje en una zona de la cara y que sea realmente sorprendente e impactante. La propuesta que te traemos es muy sencilla y se trata de dibujar una araña gigante que ocupe media cara.

Es realmente fácil. Tan solo tienes que elegir uno de tus ojos y utilizar lápiz de ojos negro, uno blanco –o eyeliner- y un poco de sombra oscura.

Tu ojo será el cuerpo de la araña, por lo que solo debes pintar una línea, un pelín gruesa, sobre tus pestañas y dibujar las patas. Haz dos líneas en forma de uve invertida en la parte superior derecha, dos en la parte superior izquierda y haz lo mismo con la parte inferior de tu ojo. De este modo rápidamente tendrás una araña con 6 patas.

Después solo te quedará aplicar detalles para dotarla de más realismo. Con un poco de sombra oscura traza una línea recta desde el origen de la pata hasta el final, para simular esa sombra. Repite el paso en cada una de las patas. Con el lápiz blanco, añade algún punto de luz en lo que sería la rodilla del insecto y ¡voilà! Maquillaje rápido, sencillo y muy resultón que no requiere ningún complemento más.

Arañazo profundo

Puedes simular los efectos del hombre lobo en tu rostro en un periquete. Hazte con un tenedor y un labial rojo. Pinta la parte inferior de las puntas del tenedor y restriégalo por tu mejilla –cuello o sien, la zona que elijas- y séllalo con polvos traslúcidos.

Después solo le tienes que dar un poco de profundidad a las heridas: para ello utiliza sobra granate y enrojece la piel de al lado de la herida, un lápiz negro para dibujar una pequeña línea en el interior de la zona roja y un poco de gloss, de esta manera simularás que la herida supura.

Payaso bonito

Con un pincel redondo y sombra negra haz un pequeño triángulo invertido en la parte inferior de tu ojo y termina con un círculo. Has lo mismo en la parte superior de tu ceja. Después amplía tu sonrisa de forma amplia por la comisura de tus labios con un perfilador rojo y marca bien la forma de tus labios para rellenarlos de labial. Por último, aplica un poco de rubor en la punta de tu nariz y tendrás un maquillaje sencillo y bonito de payaso.

Calavera glamourosa

Aplica sombra delineador negro para ampliar tu sonrisa por la comisura de tus labios hasta media mejilla. Después dibuja líneas verticales que atraviesen tus labios, las más grandes estarán en la parte central de tu boca y a medida que se separen serán cada vez más pequeñas. Aplica sombra negra con un pincel pequeño y redondo para difuminar las líneas y para rellenar los labios.

Una vez que tengas la boca lista, dibuja dos líneas paralelas en la nariz y en la punta un par de triángulos. Con sombra negra difumina todas las líneas y unifica los triángulos y ya estará casi listo. Solo te faltará dibujar una pequeña línea con el mismo pincel con sombra oscura en el inicio de tus cejas.

Herida con costra

Una manera muy sencilla de dibujar una gran herida en tu rostro es utilizar un trozo de papel de plata pintado con labial rojo y arrugarlo, de manera que al ponerlo sobre la piel se cree un dibujo con un patrón irregular que simulará la gran herida.

Una vez lo tengas, solo tienes que aplicar líneas negras en el centro de las heridas para dotarlas de profundidad, sombra granate para simular irritación en la zona de la piel que está en contacto con la herida, y un poco de gloss.