¿Cuántas veces has dejado de cocinar pescado por culpa de la pereza que te daba pensar en cómo vas a conseguir que se vaya el olor después? Se puede cocinar de muchas maneras, unas más elaboradas y otras súper sencillas y deliciosas. Sin embargo, es un alimento que muchas personas se abstienen de cocinar por el excéntrico olor que emana e impregna en el ambiente. Pero no te preocupes porque estás a punto de descubrir no uno, sino varios remedios para que se elimine el olor a pescado de forma sorprendentemente eficaz.

Cuanto menos fresco está, el pez desprende un olor cada vez más fuerte. Una vez es pescado, se empiezan a descomponer las proteínas de su carne (distintas de las de la carne roja) con mucha facilidad. Además, las bacterias que lo hacen posible actúan más rápido en la tierra que en el mar, debido a que las temperaturas son más altas. Es por ello por lo que los pescados siempre están cubiertos de hielo, desde el momento en que se pescan hasta que lo compramos en la pescadería.

El mal olor que empieza a emanar el alimento cuando está en el fuego, puede ser soportable durante el proceso, pues hay hambre y estás deseando comer. Pero cuando acabas el plato y tu estómago se queda satisfecho, el olor resulta mucho más insoportable. Sobre todo si tu cocina está abierta y no hay puerta que la aísle del resto de la casa. ¿Y a quién le gusta tomar el postre o el café con peste a pescado en el ambiente?

Además, a veces el remedio suele ser peor que la enfermedad: puedes encender inciensos o echar perfume y arriesgarte a lo que vaya a pasar con la mezcla de olores, o abrir las ventanas de par en par durante horas, aunque sea pleno invierno y dejando que se vaya la calefacción. Así que espera a ver el vídeo y prueba estos nuevos trucos para eliminar olores preparando el plato que quieras.

