Evita el mal olor de la menstruación con estos tips

Más o menos una vez al mes las mujeres tienen su sangrado menstrual. Es el momento en el que el cuerpo expulsa el tejido del endometrio que se había engrosado para albergar a un óvulo fecundado cuando este no lo está. Es decir, si no hay embarazo, el periodo acaba llegando. La regla puede ocasionar muchos problemas. Dolores de cabeza, cólicos, bajadas de tensión o fiebre son algunos de los síntomas más habituales. Sin embargo hay otro problema del que no se habla tanto y que sufren muchas mujeres: el olor menstrual. En este vídeo te damos algunas claves para evitarlo.

La sangre del flujo menstrual en sí misma no tiene olor. Sin embargo, una vez que reacciona con el aire, produce un hedor muy característico que puede llegar a ser desagradable, sobre todo para la persona que lo padece. Hay mujeres a las que la menstruación les olerá más que a otras. Hay muchos factores que pueden influir en este aspecto.

El mal olor, en ocasiones, puede llegar a ser un impedimento a la hora de hacer vida normal. Una mujer que sienta que su flujo menstrual es muy pestilente, preferirá evitar el contacto con la gente esos días del mes. Además, debido a la falta de educación sobre salud íntima, pueden llegar a sentir culpabilidad y asco hacia sí mismas o su regla.

Es primordial que entendamos que el olor del periodo es totalmente natural. Aun así, si crees que algo no va bien o este olor va acompañado de otros síntomas, como picazón o dolor abdominal, es fundamental que visites a tu ginecólogo.

Si, a pesar de todo, quieres que tu menstruación huela menos, en este vídeo te damos algunas claves para lograr reducir la intensidad del olor o que este sea imperceptible para el resto de personas de tu entorno.

