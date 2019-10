No hay nada como aliviar un dolor que no te deja vivir y convierte tus días en pequeños infiernos. Es difícil sacar tiempo de tu rutina para acudir a un fisioterapeuta y que alivie esos dolores musculares. A veces resulta incómodo tomar medicamentos para aliviar los dolores estomacales o de garganta, pues algunos dan sueño o el efecto de alivio dura muy poco. Pero, ¿sabías que quizá no tengas que llegar a ese punto y puedas aliviar los dolores sin necesidad de ayuda externa? Existen técnicas muy interesantes con efectos curativos sorprendentes, como la auriculoterapia.

La auriculoterapia o reflexología de oído es un método utilizado durante cientos de años. Se trata de una técnica de la medicina tradicional china que, si bien es considerada una pseudociencia, asegura poder curar o aliviar ciertos dolores del cuerpo. En este tutorial te mostramos cómo funciona y cómo puedes aplicarla para mitigar esos dolores tan incómodos que muchas veces nos impiden hacer nuestro día a día con normalidad.

En el mundo occidental es cada vez más común incorporar y normalizar terapias medicinales alternativas, muchas de ellas provenientes de la cultura oriental, como la acupuntura (original de la Medicina Tradicional China), el reiki o el shiatsum (de Japón).

La Medicina Tradicional China tiene más de 2.000 años. Esta se basa en los doce meridianos que tiene el cuerpo, o vías de comunicación principales, que coinciden con los órganos vitales. Por ellos fluye la energía vital del cuerpo (El qi), manteniéndose así la salud espiritual, mental, física y emocional en equilibrio. Este equilibrio se sustenta mediante las fuerzas naturales opuestas del ying y el yang, que se manifiestan en el cuerpo como frío-calor, interno-externo, exceso-deficiencia. Si estas no se encuentran en equilibrio, se puede bloquear la energía, el qi, y entonces se generan las enfermedades.

Cuando se da este desequilibrio intervienen las distintas técnicas, como la acupuntura, el método de medicina tradicional china más utilizado en occidente. Este consiste en insertar agujas en determinados puntos de los meridianos del cuerpo, para restaurar la salud y el bienestar del paciente liberando y canalizando el flujo de energía de su cuerpo. De este método deriva la auriculoterapia.

De todas formas si pruebas la auriculoterapia tal y como te mostramos en el vídeo y aun así sigues teniendo molestias o los dolores son demasiado fuertes, lo mejor siempre será consultar a un especialista.

