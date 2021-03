Errores al planchar que están dañando tu ropa

Planchar no parece ser una tarea demasiado rigurosa. Sin embargo, a menudo se cometen una serie de errores que si no tenemos cuidado podrían arruinar y quemar todas nuestras prendas. En el vídeo te contamos cuáles son para que puedas evitarlo.

Planchar también suele ser una tarea que da mucha pereza, y muchos de nosotros solemos saltarnos este paso y aceptar las consecuencias de tener la ropa en el armario arrugada. Sin embargo, existe una serie de pasos y trucos que hará que planchar sea muy fácil y eficaz para que tus prendas siempre estén perfectas y sin arrugas.

Antes de empezar a planchar, es muy importante saber cómo colgarla. La forma en la que se secan la tela puede llegar a crear más arrugas. Asegúrate de no dejarla metida en la lavadora mucho tiempo una vez haya finalizado el lavado. Esto no solo puede llegar a provocar más arrugas, también puede coger un olor a humedad desagradable. Sácala lo antes posible y extiéndela lo más que puedas sobre el tendal. Las pinzas deben estar colocadas en las costuras para no dejar marcas muy obvias y que no tengas que pasar la plancha mil veces para quitarlas.

Asegúrate también de que estás usando productos como el suavizante. Aunque para la ropa negra y oscura no es recomendado porque puede apagar y dañar el color, este producto funciona muy bien eliminando arrugas que podrían producirse tras el lavado. Usándolo puede llegar a minimizar el tiempo en que tomará planchar por más de lo que te imaginas.

Tener una buena tabla es esencial para planchar. Por poder, se puede planchar en casi cualquier superficie y la adquisición de una tabla no es obligatoria. Sin embargo, tener una te facilitará mucho esta tarea. El acolchado de la tabla ayudará a no provocar más arrugas. Asegúrate de que sea una tabla lo suficientemente grande para que quepan todas tus prendas y que esté justo a la altura de tu cadera para mejorar la comodidad.

Con los consejos que te hemos dado y las recomendaciones en el vídeo, podrás lograr que tu ropa quede impecable rápidamente, y sin preocupaciones de dañarla.

