Aunque nos pensemos que solo los alimentos sólidos atascan el desagüe de las cañerías al fregar, son otros los alimentos que resultan más perjudiciales y que suelen ser los causantes de rotura u obstrucción de las cañerías. En el vídeo superior te contamos cuáles son.

Al fregar los platos y utensilios de cocina, por lo general, nos cercioramos de que no queden restos de comida en ellos para no atascar el desagüe y que nos cuesten luego un gran trabajo de quitar. Pero lo que no sabemos es que no solo los alimentos sólidos son los causantes de ello. Es más, es un producto líquido el que suele ser el responsable de la obstrucción.

Por ello, es imprescindible tener verdadero cuidado con lo que cae y se nos cuela por el desagüe. Aunque sea habitual que alguna cosa se nos filtre por las tuberías después de fregar, poner un tapón durante el proceso nos ayudará bastante con la tarea de prevenir un atasque de las cañerías.

Además, conocer cuáles son los dos alimentos más comunes que obstruyen el desagüe, te ayudará bastante a la hora de evitar un daño y taponamiento del mismo. En el vídeo superior del artículo te contamos cuáles son estos dos productos, que para tu sorpresa te asombrará saber que uno de ellos no es sólido.

Dichos productos, no solo atascan las cañerías, sino que las van estropeando progresivamente. Por lo que si no prestamos atención y procuramos que no se introduzcan por el sumidero, es muy posible que en un futuro te veas obligado a cambiar las tuberías de tu cocina.

Por este motivo deberías conocer de antemano qué productos no deberías permitir que caigan por el desagüe en ninguna circunstancia para no tener problemas con el fregadero con posterioridad.

