¿Cuánta sal puedo tomar al día? Diferentes tipos y para qué usar cada uno

Un exceso de sal en nuestro día a día puede ocasionarnos problemas de salud. De hecho, cuando a una persona se le diagnostica hipertensión, lo primero que se le aconseja es que reduzca el consumo de este condimento. Sin embargo, no tomar nada también puede ser un error. Es necesario consumir sal de forma moderada y responsable, sabiendo las consecuencias que puede tener su abuso. Por ello es importante conocer que existen muchos tipos de sal con propiedades variables y que puedes emplear para diversas comidas. En este vídeo te contamos todo lo que debes saber.

La sal es un condimento que no debe faltar nunca en tu cocina. Ayuda a dar sabor a los alimentos y, en las cantidades justas, no supone ningún problema para tu salud. No obstante, nunca hay que pasarse. Una abundante ingesta de sodio puede aumentar significativamente la tensión arterial en los adultos. Además, se estima que en 2017 murieron 17,8 millones de personas debido a enfermedades cardiovasculares, lo que representa el 32% del total de las muertes registradas en todo el mundo ese año. La tensión arterial alta (hipertensión) es un factor de riesgo importante a la hora de desarrollar este tipo de condiciones.

Aun así, no debemos eliminarla de nuestra dieta. La falta de sodio puede provocar problemas hormonales graves, por lo que es fundamental su consumo moderado. Además, existen distintos tipos de sal con propiedades diferentes. Podrás utilizar la más adecuada para cada ocasión, llevar unos hábitos de vida saludable y disfrutar de ricas comidas.

En este vídeo te contamos todo lo que tienes que saber sobre la sal y te indicamos para qué sirven los distintos tipos que existen. Te sorprenderán sus texturas y colores variados. No podrás resistirte a cocinar con ellas deliciosos platos y a disfrutar de sus distintas propiedades.

SEGURO QUE TE INTERESA

Cómo usar la sal rosa del Himalaya para acabar con la celulitis:

Alimentos que no debes comer antes de hacer ejercicio: