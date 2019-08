Pintarnos las uñas puede ser una auténtica obra de arte si te gusta llevar las uñas postizas pero temes el momento en el que se te despeguen, en el vídeo te damos algunos consejos muy útiles para que esto no ocurra.

Las uñas son un una estructura convexa de la piel que se encuentran en los extremos de los dedos. Formadas por células muertas y siendo ignoradas en muchas ocasiones, esta parte de nuestro cuerpo sirve para mucho más que para lucirlas pintadas cada día de un color y obviamente rascarnos cuando nos pica alguna parte del cuerpo. Su principal función, además de facilitar el agarre con las manos, o el equilibrio en los pies, es proteger las yemas de los dedos, tanto de manos como de pies. Estas, son muy importantes, pese que a priori no lo parezcan, y es que debido al rascado que antes mencionábamos y a ese maravilloso cosquilleo se convierten en un recurso emocional, algo muy importante en la vida de cualquier ser humano.

Hay una frase que dice que “el único momento en el que las mujeres son débiles es cuando tienen las uñas recién pintadas”, y es que es tan complicado que queden perfectas que parece que en esos cinco o diez minutos que debemos estar quietos para que se sequen o se peguen las uñas, es cuando más cosas tenemos que hacer con las manos. A veces ocurre, que tras pasar por todo el proceso de arreglarte las uñas estas duran menos de un día. Esto supone la peor pesadilla de cualquier persona tras dedicar un tiempo de vida a esta pequeña parte del cuerpo. Normalmente que el esmalte o las postizas dure poco, sucede en uñas más grasas y puede ser por diversos factores: o bien porque no las hemos limado antes, porque no hemos quitado las cutículas, porque no las hemos preparado correctamente usando una base pre esmalte, porque no hemos aplicado varias capas (en el caso de pintarlas) o porque no hemos usado productos adecuados. Si, esto de las uñas puede ser un mundo muy complicado si queremos hacerlo bien.

Si lo que queremos es ponernos uñas postizas, para evitar comértelas, alargar el tamaño de las propias, para un evento marcado como bodas o comuniones, o para evitar todo este proceso de pintarlas y que queden bien, lo que menos nos apetece es que se nos caigan al día siguiente o a las horas, para que esto no te pase, atentos a los trucos que te enseñamos en el vídeo. Además es importante que tengamos en cuenta que hay que dejar a las uñas respirar un tiempo, libres de esmaltes o pegamentos de uñas postizas.

Algunas curiosidades que posiblemente no sabías acerca de las uñas:

-Las uñas pueden decir mucho sobre una persona, si las llevas echas un desastre no causarás una muy buena impresión. Pero, más allá de lo estético, las uñas al natural son una especie de ventana sobre nuestra salud, aspectos como la decoloración en tono azulado por debajo de la uña puede indicarnos problemas pulmonares, también a ojos de un experto, nos pueden indicar numerosas enfermedades según los capilares de las cutículas .

-Si eres de los que se muerden las uñas, uno de los tics nerviosos por excelencia, nunca viene mal saber que tiene un nombre: onicofagia.

-Las uñas crecen una media de 3,5 mm al mes, y dependiendo si eres diestro, zurdo o ambidiestro, te crecerán antes las uñas de la mano que más usas. Otro aspecto sobre el crecimiento de esta curiosa estructura es que crecen según la época del año, y cuando lo hacen más rápido es en verano.

-Al contrario de lo que se suele pensar sobre la relación de la típica rayita blanca con la falta de calcio, dicha rayita es más común de lo que piensas y totalmente inofensiva, suelen aparecer por algún pequeño golpe o traumatismo. De hecho en las uñas hay muy poca concentración de calcio, así que se trata de otro mito lo de que si tomas más lácteos te crecen más fuerte y rápido las uñas.

