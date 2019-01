El material de las pantallas de las lámparas puede llegar a ser muy sucio, ya que puede llegar a acumular muchísimo polvo que luego se hace imposible de eliminar. No es tarea fácil porque las pantallas de papel o de tela no se pueden lavar bajo el agua, ya que terminaríamos rompiéndolas. No obstante, tenemos varios trucos que devolverán a tu lámpara el aspecto que tenía al principio.

No importa de qué material sean, con estos trucos infalibles de Nova Life vas a terminar con el polvo de forma eficaz. Échale un vistazo al tutorial en vídeo donde te explicamos cómo limpiar las pantallas de las lámparas.

Las lámparas de mesilla son un elemento habitual en los dormitorios de casi todo el mundo. Es un objeto que, además, proporciona estilo allá donde lo pongamos. Es nuestra principal fuente de iluminación en las noches en las que da pereza levantarse de la cama: porque hay que reconocer que lo primero que hacemos es encender la lamparita de la mesilla.

Hay una enorme variedad de lámparas de hogar, en función de su tamaño, material, o el modelo, pero las más habituales son las de toda la vida, las de cabecera de paño. También hay muchos tipos de pantallas que podemos comprar para nuestras lámparas: papel, de plástico y otros materiales.

Los hogares suelen estar repletos de lamparas de distintos tamaños y estilos. Si no sabes cómo dejar la cabecera de tu lampara impecable, en el tutorial en vídeo de Nova Life te contamos los trucos para terminar con la suciedad más rápido.

