¿Tus gafas se ensucian con demasiada facilidad, están algo rayadas o se empañan con demasiada rapidez? Deja de buscar remedios absurdos que no sirven, en este tutorial en vídeo te mostramos unos trucos para quitarte todos estos problemas.

Limpiar nuestras gafas todos los días nos permite mantener los cristales en buen estado. No obstante, a veces limpiarlo de una manera inadecuada puede hacer más mal que bien. Sin embargo, para evitar dañarlos y lograr que el efecto dure mucho más tiempo, compartimos contigo estos trucos en este tutorial en vídeo de Nova Life.

Los cristales de las gafas pueden rayarse con facilidad si no las guardas en un lugar seguro. Esto incluye cuando te las quitas al acostarse por la noche y las dejas en la mesilla de al lado. Procura guardarlas en su estuche limpio, y nunca las coloques con los cristales hacia abajo. Si no tienes a mano un estuche, apoya las gafas al revés con los brazos abiertos, de esta manera evitaras que no se caigan de la mesa o reciban algún golpe por accidente.

Evita usar papel de cocina o paños normales para limpiar tus gafas ya que estos pueden estropear los cristales, a pesar de que parezcan estar más limpias. Usa en su lugar siempre un paño de limpieza de microfibra como los que te regalan cuando compras las gafas, son una solución más eficaz y desde luego cuidarán mejor de tus gafas.

Si quieres aprender cómo eliminar rayajos y mantener limpias tus gafas durante mucho más tiempo, no olvides mirar el vídeo que hemos preparado para ti.

