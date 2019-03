El método definitivo para desatascar una cremallera que no cierra

Seguro que tienes un pantalón o una cazadora que te encantan pero que hace siglos que ya no te pones porque la cremallera no sube. Puede que también te hayas visto en la incómoda situación de estar fuera de casa y encontrarte que... ¡horror! El cierre se ha quedado atascado. Lo peor que puedes hacer es perder la paciencia e intentar arreglarla a base de tirar de la hebilla como si no hubiera un mañana. Si pierdes los nervios lo más probable es que se rompa y ya no haya arreglo posible. Como bien decía nuestras abuelas, más vale maña que fuerza.

En este tutorial en vídeo te mostramos varios trucos muy sencillos para que puedas poner remedio a todas y cada una de estas situaciones. Ni se te ocurra usar la fuerza o hacer bomba de humo y desaparecer de la fiesta, la solución es mucho más simple de lo que te puedas imaginar.

Con este método ya no te hará falta cambiar el cierre del pantalón o usar sustancias químicas que puedan estropearlo. Lo único que necesitas para que tu cremallera se deslice suavemente son unos cuantos productos muy fáciles de obtener. Como puedes comprobar, no importa si estás en el baño de un restaurante o en la casa de un amigo: tenemos un remedio para todo.

Eso sí, es condición indispensable que sigas los consejos al pie de la letra y que mantengas la calma durante todo el proceso. Aunque no lo parezca, estos engranajes son más delicados de lo que parece y hace falta tratarlos con suavidad.

Es el momento de que rescates esa sudadera que tanto te gustaba o ese pantalón que tienes en el fondo del armario. Presta atención a estos trucos y olvídate de este problema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

El truco del colgante para cerrar la cremallera del vestido

Truco para secar la ropa sin necesidad de tenderla