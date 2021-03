Cómo debes pintarte los labios para que el maquillaje no se agriete

Algunos labiales que hay en el mercado hacen que nuestros labios se agrieten y se sequen casi inmediatamente después de haberlos aplicado. En el vídeo te explicamos la solución de este problema para que no te vuelva a ocurrir.

Existen tantos tipos y marcas de pintalabios que a la hora de elegir uno nunca sabemos cuál es el indicado para nosotras y nuestro tipo de labios. Cuando hablamos de labiales no solo nos referimos a los satinados que se usaban sobre todo el la época de nuestras madres y abuelas. Ahora los labiales vienen en todo tipo de texturas, como en tintes, líquidos y bálsamos. Te ayudamos a elegir cuál es el indicado para ti:

Tintes:

Si lo que más te interesa es que dure durante todo el día, pero no lo consigues con ningún labial, tal vez deberías de probar los tintes de labios. Estos son los que más duran ya que, como dice su propio nombre, te tiñen el labio en vez de esparcir producto por encima. Al no ser sustancias grasas, duran mucho más tiempo que los labiales normales, y no te hará falta retocar a lo largo del día.

Líquidos:

Los labiales líquidos también duran mucho más que algunos labiales satinados y mates. A su vez, con su textura líquida, permiten que el color, al aplicarlo, sea mucho más intenso y fuerte. Con estos labiales llamarás la atención de cualquiera. Para evitar retoques durante el día, aplica una capa muy fina primero y otra segunda capa para finalizar.

Bálsamos:

También existen en el mercado muchos bálsamos que ofrecen color a los labios. La principal ventaja de este tipo de pintalabios consiste en que logran darte todo el color que necesitas de una forma muy natural. A su vez, consiguen hidratar tus labios y los mantienen saludables, a diferencia de otros labiales que pueden secarlos. Sin embargo, es importante notar que el color te durará mucho menos y tendrá menos intensidad que cualquier otro labial que te mencionemos.

Utilizando los trucos que te mencionamos en el vídeo, y probando los distintos tipos de labiales que existen, podrás saber cómo y cuál se adapta mejor a tus gustos y a tus labios, para que luzcan increíbles todos los días sin ningún tipo de grietas ni sequedad.

