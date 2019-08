Es posible que no tengas la oportunidad de lavarte el pelo todos los días o por seguir las recomendaciones que advierten que no es bueno lavarlo a diario. No obstante, al no limpiar el cabello este puede adquirir un aspecto grasoso, perder el brillo tener una apariencia sucia. Por eso en este tutorial en vídeo te contamos una serie de trucos y consejos para evitar que tu melena parezca estar desaseada.

Sobre si lavar el pelo daña el cabello o no, hay múltiples mitos, teorías, leyendas urbanas y habladurías. Lo cierto es que, según indica la ciencia, ninguna persona debería lavarse el pelo todos los días ya que puede hacer más daño que bien. Sin embargo, depende de cómo sea tu pelo debes limpiarlo con mayor o menor frecuencia. Para encontrar la respuesta a la pregunta de cada cuánto debes limpiarte el pelo debes tener en cuenta los siguientes factores:

¿Qué tipo de piel tienes?

Si no tienes el pelo y la piel ni muy graso ni muy seco probablemente solo necesitarás lavarlo una o dos veces por semana aunque depende un poco de cada persona. En cambio, si tienes el cuero cabelludo graso, es mejor lavar el pelo con una mayor frecuencia, tres o cuatro veces por semana.

¿Cuál es la textura de tu cabello?

El pelo áspero o rizado es mejor lavarlo una vez a la semana. Sin embargo, si tu pelo es fino y liso puedes lavártelo entre dos y tres veces por semana.

¿Cómo tratas tu pelo?

Por último, este factor tiene que ver con los champús o productos que utilizas para cuidar tu pelo. Si tu cabello está sufriendo muchas transformaciones de estilo o está dañado es recomendable que te lo laves cada menos tiempo.

No obstante, lo mejor es que acudas a un dermatólogo para que te examine y te informe específicamente sobre cada cuanto debes lavar tu pelo ya que, cada caso es distinto y cada persona un mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El producto natural que te garantiza un pelo brillante y con volumen

Este alimento que consumes prácticamente a diario hace que se te caiga más el pelo