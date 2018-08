6 errores que impiden que ahorres dinero

La mayoría de las personas trabajan para conseguir dinero y poder tener una casa, un coche o permitirse caprichos, y decimos la mayoría porque hay unos pocos suertudos a los que les toca la lotería y esto les permite vivir sin necesidad de trabajar.

Pero para los que no tenemos tanta suerte, el dinero siempre es un pensamiento muy presente nuestra vida. Nos pueden surgir problemas que hagan que tengamos que pagar una gran cantidad de esa pequeña riqueza que hemos almacenado y nos trastoque todo el mes.

También es posible que quieras realizar un viaje con tus amigos o hacer alguna actividad que implique aportar una gran cantidad de dinero que no tienes, y a pesar de estar ahorrando durante meses no consigues alcanzar dicha suma. O que básicamente seas una persona derrochadora, que en cuanto se encuentra con algo de dinero en el bolsillo se lo gasta y no es capaz de acumular ni un euro.

Aunque existen muchos métodos para ahorrar, no a todo el mundo le resultan tan eficaces como cabría esperar. Por ejemplo, la hucha es una forma de almacenar dinero, sin embargo es posible que al tenerla constantemente a la vista suponga una tentación y acabes cogiendo dinero en pequeñas cantidades o rompiendo el cerdito y cogiéndolo todo de golpe.

Si eres uno de los que tiene dificultades para reunir una pequeña fortuna, deberías echar un vistazo a tus gastos porque puede que estés gastando dinero de más en algunas cosas o que en ocasiones nos lancemos a las ofertas y no acaben saliendo tan bien como esperábamos.

Por eso, en este video hemos recopilado algunas de las circunstancias más comunes en las que derrochamos dinero y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Con esta lista de gastos podrás ahorrar, porque estamos casi seguros de que has hecho, al menos, alguna de estas cosas y eso te hace estar malgastando el dinero.