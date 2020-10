Cuatro hábitos que podrían estar estropeado tu pelo en la ducha

Muchos de los hábitos que tenemos después de lavar nuestro cabello son los que provocan el encrespamiento, las puntas abiertas o que nuestra melena se vea poco saludable, excesivamente seca o, por el contrario, muy grasa. Si quieres evitar que esto ocurra y presumir de pelo brillante, fuerte y suave, en este vídeo te contamos con detalle cuáles son los errores en el cuidado del pelo que debes dejar de cometer.

Al igual que hacemos ejercicio y mantenemos una dieta equilibrada rica en fruta y verdura para estar sanos y vernos bien, también debemos cuidar de forma específica otras partes de nuestro cuerpo. El cabello requiere una atención especial, ya que el de cada persona es diferente. No existe una receta mágica que haga que nuestra melena se vea sana y bonita.

A todo el mundo le gusta que su pelo luzca bien. Es uno de los rasgos más característicos y que más llama la atención de una persona cuando la conocemos. No obstante, que se vea sano, bonito y brillante no es tarea fácil. Hay muchos factores que debes tener en cuenta para presumir de melena y que esta no solo se vea atractiva, sino que esté verdaderamente cuidada y fuerte.

Debemos entender, además, que no todos los cabellos son iguales. Los hay lisos y rizados, grasos y secos, con puntas abiertas o encrespados. Por todo ello, cada tipo de pelo necesita una atención y unos cuidados específicos. Por supuesto, si tienes dudas acerca de qué es lo mejor para la salud de tu cabello, siempre puedes consultar a un especialista. De este modo te asegurarás de que todo lo que haces para que tu pelo esté realmente sano es bueno para él y no supone ningún peligro.

No obstante, sí que hay ciertos errores que todo el mundo puede evitar para presumir de melena. En este vídeo te contamos cuáles son y cómo pueden hacer que tu pelo se vea peor de lo que debería.

