¿Debería realmente duplicar la dosis si he olvidado tomarme la píldora?

Nos ha pasado a todas: vas a tomarte la píldora y te das cuenta de que olvidaste hacerlo ayer. En ese preciso momento tu mente comienza a hacerse un sinfín de preguntas para las que ni siquiera el prospecto tiene respuestas y tu ansiedad empieza a elevarse peligrosamente hacia la zona roja.

¿Debo tomarme dos o hacer eso podría sentarme mal? Y, por supuesto, si tengo relaciones sexuales, ¿debo usar otro anticonceptivo de apoyo?

Respira profundamente. Aquí están las respuestas a todas tus preguntas, y también un desglose de lo que debes hacer después de haber olvidado una pastilla. Un adelanto: entrar en pánico no está en la lista.

1. ¿Puedo quedarme embarazada si me olvido de una píldora anticonceptiva?

La píldora es tan efectiva como lo seamos nosotras. Eso de del "99% de efectividad" solo es real si la píldora se toma correctamente, y esto significa que debes hacerlo todos los días a la misma hora.

La efectividad de la pastilla es menor si nos olvidamos de tomar una dosis, lo cual, efectivamente, aumenta el riesgo de embarazo dependiendo de dos cosas: en qué momento del ciclo estás y qué tipo de píldora estás tomando. Para lo primero, lo mejor es que leas en el prospecto cómo actuar ante el olvido de una pastilla según la semana en la que te encuentres, y para lo segundo, mira la caja. Si todas las píldoras son iguales, es probable que estés tomando solo progestina. Si una semana tiene píldoras de diferentes colores, lo normal es que estés usando un método anticonceptivo combinado.

Si estás tomando píldoras anticonceptivos combinadas (progestina y estrógeno), corres mayor riesgo de embarazo no deseado al olvidar una pastilla durante la primera semana de un paquete nuevo y has tenido relaciones sexuales en los últimos cinco días. Si olvidas una pastilla de placebo no te preocupes. Estas no contienen hormonas, por lo que no afectan a las probabilidades de evitar el embarazo.

Si tus píldoras son solo de progestágeno y llevas más de tres horas de retraso en la toma de la pastilla de ese día, ten en cuenta que puedes quedarte embarazada. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta:

2. ¿Necesito usar otro anticonceptivo de emergencia?

Dado que los anticonceptivos orales combinados previenen la ovulación, no necesariamente necesitas tomar un anticonceptivo de respaldo o un anticonceptivo de emergencia a menos que hayas olvidado tomar más de una píldora. Si has omitido otra píldora durante tu último ciclo o durante tu ciclo actual y has tenido relaciones sexuales sin protección, es posible que prefieras usar una protección extra. Si no has tenido relaciones sexuales pero has olvidado tomar más de una píldora (ya sea durante este ciclo o durante el anterior), lo mejor es que uses condón cuando vuelvas a tenerlas. Continúa usando esta protección adicional hasta que hayas tomado siete píldoras más, es decir, una semana seguida. O bien no tengas relaciones sexuales durante ese periodo de tiempo.

Para las píldoras de progestágeno, como ya adelantábamos, conviene usar preservativos de apoyo si llevas más de tres horas de retraso en la toma diaria, y seguir usándolos hasta que hayas tomado la píldora a tiempo durante dos días consecutivos.

3. ¿Hay efectos secundarios si duplico la toma de la píldora?

Una vez te has dado cuenta de que olvidaste tomar una pastilla, tómatela de inmediato. Después, sigue tomando la próxima píldora como lo harías normalmente, incluso si eso conlleva tomar dos pastillas a la vez. El efecto secundario más común de la duplicación son las náuseas, debido al alto contenido de hormonas. Puede ayudarte comer algo y no tomártelas con el estómago vacío.

4. ¿Cómo puedo acordarme de tomar mi píldora regularmente?

Los especialistas recomiendan tomar la píldora justo después de hacer una rutina diaria, como lavarte los dientes por la noche. Ese hábito hará que lo asocies con la hora de tomarte la píldora. También puedes configurar una recordatorio en tu teléfono a modo de alarma diaria, y existen aplicaciones como BedSider, que te envía mensajes de texto divertidos cuando llega el momento de tomártela.

No obstante, si olvidas constantemente tomarte la pastilla y te asusta quedarte embarazada, no estaría mal que considerases otro método anticonceptivo, como el DIU o el anillo. Puede causarte un desequilibrio hormonal tomar la píldora un día sí y otro no, y a veces duplicar las cantidades, y actualmente hay otras opciones igual de buenas. Habla con tu médico para que te oriente sobre la mejor solución para ti.