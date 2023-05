Métodos anticonceptivos sin hormonas: ¿Son igual de efectivos?

Los diferentes tipos de píldoras, los implantes o los parches son métodos anticonceptivos muy conocidos, puesto que tienen una alta fiabilidad. Sus ventajas son indiscutibles, pero tienen un inconveniente del que no se suele hablar tanto como se debería: los problemas hormonales.

A grandes rasgos, se trata de introducir de manera externa una serie de hormonas en el cuerpo de la mujer, con lo que inevitablemente pueden alterar el equilibrio hormonal femenino y podrían llegar a tener consecuencias nocivas para la salud. Es por eso que cada vez más muchas mujeres prefieren utilizar métodos anticonceptivos no hormonales.

Funciones de las hormonas

Las hormonas son clave en determinadas funciones corporales y tienen un papel importante en el estado de ánimo, la forma física y, por supuesto, en la vida sexual. Además, las pastillas anticonceptivas tienen como principal efecto secundario, un aumento del riesgo de formación de trombos, lo que puede suponer un riesgo para mujeres fumadoras, con obesidad o hipertensas.

Por eso queremos que te cuides y te vamos a contar los métodos más frecuentes sin hormonas, para evitar un embarazo no deseado.

Métodos anticonceptivos sin hormonas

Preservativos masculinos y femeninos Los preservativos son una forma efectiva de prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Están hechos de látex o poliuretano y se colocan en el pene o en la vagina antes de tener relaciones sexuales. Los preservativos femeninos son menos comunes, pero también son una buena opción.

Diafragma El diafragma es un dispositivo de barrera que se coloca en la vagina antes del acto sexual. Cubre el cuello uterino y evita que los espermatozoides lleguen al óvulo. Se debe usar con espermicida para aumentar su efectividad.

Dispositivo intrauterino (DIU) El DIU es un dispositivo en forma de T que el/la ginecólogo/a coloca vía vaginal en el interior del útero. Se coloca fácilmente en la consulta y no requiere anestesia. Hay dos tipos de DIU: uno de cobre y otro que libera pequeñas cantidades de hormonas. El DIU de cobre funciona matando a los espermatozoides y evitando la fecundación. El DIU hormonal también previene la fertilización y hace que el moco cervical sea más espeso, lo que dificulta el movimiento de los espermatozoides .

Método de la temperatura basal del cuerpo (sintotérmico) El método sintotérmico implica monitorizar el ciclo menstrual de la mujer y utilizar varios parámetros, como la temperatura basal y la observación de la mucosidad cervical, para identificar los días fértiles y no fértiles. Es un método altamente efectivo, pero requiere entrenamiento y constancia.

Método de la marcha atrás También llamado "coitus interruptus". Este método consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Sin embargo, no es muy efectivo y no protege contra las ETS.

En conclusión, los métodos anticonceptivos no hormonales pueden ser una buena opción para las mujeres que desean evitar los efectos secundarios de las hormonas o que no pueden o no quieren usarlas. Así que no dudes en consultar con un especialista, para valorar cuidadosamente qué método es el más adecuado para ti.