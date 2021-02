Las 4 tendencias sexuales clave para este año

2020 ha sido un año raro incluso sexualmente hablando. Puede que ahora te suene extraño hacer memoria de todo lo que hemos vivido, o más bien que no te apetezca lo más mínimo, porque, para qué engañarnos, hay veces que es mejor olvidar y pasar al siguiente. Sin embargo, a pesar de todo lo malo, que no ha sido poco, 2020 nos ha dejado algo bueno, tendencias sexuales que vinieron para quedarse y con las que hemos aprendido que somos capaces de sentir más y de que no hay límites para sentirnos conectadas con las personas a las que queremos y deseamos y que las mujeres tenemos mucho que decir en las relaciones.

Este año que casi acabamos de estrenar, viene fuertecito para nuestros cuerpos y va a ser una maratón psicológica en la que nos las veremos de nuevo con medidas restrictivas y “no tocares”. A ver qué amor sobrevive a esta pandemia. Ya os lo decimos nosotras, los capaces de adaptarse a todo, es decir amores todoterreno, y los que se reinventan. Éstos últimos están siendo quienes marcan tendencia y quienes nos están enseñando que no hay límites, restricciones ni toques de queda que puedan con su pasión. Ellos son los que llevan a la práctica todas las técnicas para mantener viva la llama de la pasión y usan los juguetes eróticos más sofisticados. Esos que nos parecían de ciencia ficción y que mirábamos con recelo. ¿Cómo voy a tener sexo con mi pareja teniendo él o ella una parte del juguete y yo otra? ¿Cómo una App va a hacer de lubricante entre nosotras? Nos preguntábamos. Y es ahora cuando pasamos horas buscando en Internet y en las tiendas eróticas online el juguete que más kilómetros alcance o un audio que nos haga de pareja circunstancial.

Por todo esto, las tendencias sexuales del 2021 van a ser dignas de una pelicula futurista y vamos a tener el sexo más tecnológico de todos los tiempos.

Lo que te vas a llevar a la cama en 2021

Este año va a ser el año del orgasmo femenino y el placer de las mujeres. Si el anterior ya te lo pareció, espérate a lo que viene. En 2020 se marcaron las bases para las relaciones sanas e igualitarias, nos hemos puesto en pie de una vez y esto se va a traducir en que en la cama queremos lo mismo, por eso este año es el año del placer femenino con todas las letras.

Tu pareja cada vez va a ser más digital. No queremos decir que de pronto nos vamos a ver como en Her, la película, pero... no andamos lejos. Las citas online serán la mayor tendencia y para calentar el ambiente los audios eróticos están a la orden del día. Según el estudio el informe Sex Trending 2021 de la compañía alemana WOW Tech (responsables de marcas de juguetes eróticos como Womanizer, We-Vibe o Arcwave), el sexo digital volverá a ser tendencia. Obvio por otra parte, pero lo destacable es que, según el mismo estudio, cada vez estamos más dispuestos a innovar y una de las tendencias que está en auge es la del audioporno.

Relaciones sexuales para 2021

Menos pero más placenteras

El sexo se reduce en cantidad, eso dicen los estudios realizados, como el de la Universidad Estatal de San Diego que afirma que los millenials tienen un 15% menos de relaciones. Las razones pueden ser diversas, pero lo que está claro es que la idea de menos es más en el sexo está calando. Es decir, menos en número pero con calidad, con sentido, con respeto y con mucho más placer.

Masturbación y más autoerotismo

Es lo que nos provoca estar más tiempo en casa y no siempre acompañadas. Nos permite centrarnos más en nosotras, en conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo manejamos el deseo y hasta donde podemos llevar el placer. Lo de usar juguetería o no es una opción personal, pero si algo está claro es que el autoconocimiento está en boga y es imparable.

Sexo de pareja a la carta pero con distancia

¿Cómo puedo hacerle algo único a mi pareja si hace meses que no nos podemos ver ni tocar? pues se puede si sabes cómo. Y es tan sencillo como buscar el juguete adecuado. Los hay que puedes crear tu propio patrón de vibración para que tu pareja se siga sintiendo igual de especial que cuando pasaba los fines de semana en tu casa.

Salud sexual son las palabras claves

Perseguimos la seguridad más allá del contagio de infecciones sexuales. Ahora nos queremos proteger de todo, pero no perder nuestra vida sexual. Por eso, entre las parejas se está practicando más asiduamente el sexo digitalizado. Es decir, a través de llamadas, video llamadas o audios. Cada uno busca la opción más correcta pero siempre con la mente clavada en la protección y no sólo la sexual. Por ello, lo más correcto es hablar de salud sexual, aquella que lo engloba todo, la