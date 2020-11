Síntomas que pueden indicar que tienes cáncer de vulva

El cáncer vulvar no es de los más conocidos. No tiene un color asociado, ni solemos oír hablar de él. Sin embargo, junto con los de vagina, afecta al 5% de la población. Este tipo de cáncer se manifiesta como un bulto o llaga en la vulva y el principal síntoma es el picor.

Hasta el momento no existe una forma eficaz de detectar el cáncer de vulva, por eso es tan importante realizarnos un examen ginecológico cada año para que nuestra ginecóloga pueda comprobar que todo está en perfecto estado y que no existen anomalías. Los exámenes físicos pueden ayudar mucho en la detección precoz de este tipo de cáncer y podemos comprobar si los síntomas que tenemos se deben a esta enfermedad.

Este cáncer suele afectar en mayor medida a los labios vaginales externos o mayores, es menos común que lo haga a los menores, al clítoris o las glándulas vaginales.

¿Qué provoca el desarrollo de cáncer vulvar?

Si tenemos riesgo de adquirir el Virus del Papiloma Humano (VPH) tendremos más riesgo de padecer cáncer de vulva. No cuidar de nuestra salud sexual también es un factor que hace que sea más probable su desarrollo. Cuando hablamos de salud sexual no nos referimos sólo al número de parejas sexuales, sino al control que tenemos sobre la intimidad que compartimos. El número de parejas sexuales influye cuando desconocemos su historial sexual, si no informamos de alguna infección de transmisión genital o si no tomamos las precauciones necesarias. Por ello, es tan importante el uso de métodos de barrera como los preservativos o bandas de látex. Porque si evitamos este tipo de infecciones y mantenemos una buena salud sexual, el riesgo de tener cáncer de vulva disminuirá.

Problemas genitales | iStock

Otros factores que ayudan a desarrollar la enfermedad son el tabaco, tener o haber tenido lesiones malignas en el cérvix, la diabetes y el VIH. Que seamos mujeres fumadoras, hayamos tenido múltiples parejas sexuales o alguna otra enfermedad ginecológica no quiere decir que en el futuro tengamos cáncer de vulva, pero sí que es necesario incluirlo en nuestro historial médico para que en las consultas que realicemos se preste atención y se pueda hacer una detección lo antes posible.

Los síntomas más habituales del cáncer de vulva

En la mayoría de los casos se detecta el cáncer de vulva por algunos síntomas que vamos sintiendo y que, aunque no siempre nos llevan a pensar que tienen relación con este cáncer, sí que son un indicativo del cáncer de vulva.

• Si sentimos dolor en la vulva.

• Picazón continuo que no se calma.

• Dolor y alta sensibilidad en el área genital.

• Sangrado. No hay que confundir con el de la menstruación. Hay que prestar atención si sucede también durante la menopausia.

• Cambios físicos en la piel como cambio en color, olor y alteraciones.

• Un bulto o úlcera en la piel de la vulva.

En el caso de que el cáncer esté en la vagina y no en la vulva, un síntoma frecuente es el cambio en el ritmo de evacuación tanto intestinal como vesical y el dolor abdominal y/o pélvico durante las relaciones sexuales.

Tipos de cáncer en la vulva

En el caso del cáncer de vulva también hay diferentes tipos. El tipo de cáncer depende de la célula que muta, cambia el ADN y que da comienzo al cáncer. Una vez determinado esto, se podrá hablar de los siguientes tipos de cáncer de vulva:

Melanoma Vulvar

En este caso comienza con las células que producen el pigmento de la piel de la vulva

Carcinoma epidermoide de vulva

Este cáncer comienza en las células que recubren la superficie de la vulva. Este es el caso más común.

¿Cómo evitar tener este tipo de cáncer?

Para reducir el riesgo de padecer cáncer de vulva es importante tener una buena salud sexual y tomar las medidas adecuadas. Usar siempre preservativo, conocer el historial sexual de nuestras parejas y ponernos la vacuna contra el VPH son una buena manera de ponerle barreras.