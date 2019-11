Y eso que, por estadística, muchas de nosotras, mujeres, lo tendremos alguna vez a lo largo de nuestra vida: el 80% de la población tenemos o vamos a tener en algún momento de nuestra vida este virus. En España, entre un 30% y un 50% de las mujeres menores de 30 años se infectarán en algún momento.

Unas cifras escalofriantes, de ahí que insistamos dándote información sobre este virus, puesto que además a las mujeres nos puede ocasionar una serie de problemas de salud serios (te lo contábamos con más detalles aquí).

Lo que debes de tener muy claro son las vías de contagio (muchas personas piensan por ejemplo, que no corren riesgo con el sexo oral y se tienen los mismos que con sexo genital) y debes ser precavida en la cama. Y poco más: ni sentirte mal porque lo tengas, ni estigmatizada ni sucia (mira las cifras de las que hablamos arriba), ni nada por el estilo. Debes acudir con regularidad a tu ginecólogo (es fundamental, en caso de que lo tengas, porque es la única forma de evitar lesiones mayores) y llevar una vida normal.

El VPH se contagia a través de las mucosas y quizás eso te pueda llevar a pensar si podrías pillarlo con un beso porque, al fin y al cabo, la boca es una mucosa, ¿sería esto posible? "Hay estudios que sugieren que el VPH oral podría transmitirse durante relaciones sexuales orales (por contacto de la boca con los genitales o de la boca con el ano) o al besarse con la boca abierta (beso francés), pero otros estudios no concuerdan. No se conocen las probabilidades de adquirir el VPH al besarse o al tener relaciones sexuales orales con alguien que tenga el virus".

Pareja besándose | iStock

Y continúa: "Sí se sabe que las parejas que llevan mucho tiempo juntas son propensas a contagiarse el VPH genital, es decir, que ambos pueden tenerlo. Se necesitan más investigaciones para entender la manera exacta en la cual personas contraen y transmiten las infecciones por el VPH oral", comenta Gema García, ginecóloga responsable de la Unidad de Sueldo Pélvico del Hospital Quirón Salud de Madrid y sexóloga médica.

Es decir, es posible que se transmita a través de besos, pero menos probable. Sí que lo es con el contacto con genitales.

"El contagio de VPH por un beso es muy poco probable, fundamentalmente porque el virus no se transmite a través de la saliva salvo casos muy excepcionales. Un estudio difundido en 2014 por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos confirmó que el riesgo de contraer la enfermedad a través de la saliva es de apenas 1.2 % en las parejas en la que una de las personas padece esta enfermedad, por lo que la posibilidad de contagiarse por un beso es casi improbable", añade la ginecóloga.

Así que ya sabes, prevención (no te olvides el preservativo en tus relaciones sexuales aunque ya sepas que no te protege al 100% de este virus), visitas regulares a tu médico y consulta ante la menor duda. Pero vida normal y sobre todo, nada de obsesiones que no te ayudarán a vivir plenamente tu sexualidad.