En los últimos años se ha vuelto cada vez más popular entre las mujeres realizarse 'baños de vapor vaginal'. A continuación te explicamos en qué consiste, por que se ha puesto tan de moda y sobre todo en el vídeo te explicamos las terribles consecuencias que puedes sufrir si lo practicas.

Lavar el útero a vapor

El baño de vapor vaginal, también llamado "V-steaming" o "baño del yoni", consiste en una preparación con agua hervida y una mezcla de hierbas que contienen supuestas propiedades curativas y desintoxicantes. La preparación se coloca en un recipiente sobre el que te sientas durante un rato para que el útero se limpie.

Por qué está de moda

Muchas celebrities han recomendado este tipo de baño. Gwyneth Paltrow popularizó significativamente la moda a través de su página web 'Goop', donde comparte consejos para llevar un estilo de vida moderno, con trucos de belleza y salud alternativos a la medicina tradicional, lugares exóticos y originales para viajar, moda, alimentación, deporte…

Por qué se realiza el "V-steaming"

Quienes lo defienden sostienen que se trata de una práctica centenaria realizada en lugares de Asia y África. Los supuestos beneficios que proporciona este baño son, entre otros, una limpieza completa del útero, ayuda a aliviar los desequilibrios hormonales, el malestar menstrual, los trastornos digestivos, libera todo tipo de infecciones, y refresca.

Por qué no deberías seguir esta moda

Hoy día muchos spas la ofrecen. Pero lo cierto es que, además de porque no hay evidencia científica que sostenga ninguno de estos beneficios, la zona genital es muy delicada. Además, el útero no necesita ser limpiado por algo externo, pues, como afirman los expertos, todos los orificios de nuestro cuerpo se limpian por sí mismos. El cuerpo humano es muy sabio, expulsa lo que no es beneficioso para él. ¿No te suena la frase “los oídos se limpian con los codos”?

Y tras realizarse un baño de vapor vaginal, las posibilidades de que la vagina sufra infecciones como candidiasis o vaginosis aumentan, pues altera al ecosistema vaginal, el equilibrio de su flora. Es decir, las bacterias que la protegen. Además, otros riesgos que puede conllevar son irritación, inflamación, quemaduras de segundo grado, y mayor probabilidad de un parto prematuro en caso de embarazadas. Lo más recomendable para asear esta zona del cuerpo son jabones sin perfumar y solo en la zona exterior de la vulva.

Los ginecólogos están alertando del peligro que conlleva esta moda. En especial, tras conocerse un reciente caso, publicado por el Journal of Obstetrics and Gynecology Canada, que desarrollamos en el vídeo, así como las terribles consecuencias que puede llegar a tener el V-steaming y te harán replantearte probar la técnica.

