Estos son los principales bulos sobre las vacunas

En tiempos de pandemia la salud es una de las conversaciones mayoritarias: en redes, en el bar (si es que está abierto) o esperando el bus. Da igual: nos hemos dado cuenta de qué es lo realmente importante. Así las cosas y en la cresta de la tercera ola, la llegada de las vacunas contra la Covid-19 (en nuestro país se empezó a vacunar a finales de 2020) han venido a suponer la luz al final del túnel aunque todavía quede mucho túnel por recorrer.

También en este río revuelto informativo surgen pescadores que buscan generar ruido y nos referimos a todos aquellos que se dedican a crear o fomentar los bulos y por supuesto, las vacunas tienen su buena dosis, permítannos el símil médico, de informaciones falsas. Las hay muy ambiciosas, como aquellas que vienen a decir que las vacunas nos implantan un chip (que a buen seguro nos permitirá captar mejor el 5G lo cual, no es baladí, por otra parte) u otras que vienen a decir que las vacunas están hechas con fetos abortados…

Vamos con algunos bulos: no están todos los que son pero sí son todos los que están.

- Las vacunas de ARN mensajero modificarán nuestro genoma: hay gente que afirma esto sin saber siquiera qué es el genoma… Hasta el momento no hay evidencias de que las vacunas con ARN mensajero modifiquen nuestro genoma (que es el conjunto formado por el material genético del ADN de los cromosomas y de las mitocondrias).

- Las vacunas causan autismo, enfermedades autoinmunes, alergias y asma.. Pues mira, no, es todo falso.

Vacuna contra la Covid | iStock

- Las vacunas contienen aluminio y eso es nocivo. Pues mira, no: sí, las sales de aluminio se usan como adyuvantes de vacunas desde hace 79 años y es un componente imprescindible para estimular el sistema inmune y permite introducir menores cantidades de antígeno. O sea lo tienen pero no es perjudicial para tu salud. Por otra parte, también tienes papel de aluminio en tu cocina y no hay tanto debate al respecto. A modo de información general, las vacunas suelen tener estabilizantes (para que se mantengan más tiempo, como por ejemplo, lactosa, sorbitol, albúmina…); adyuvantes (como las sales de aluminio que hemos visto y que sirven para aumentar la capacidad de la vacuna) y conservantes, que evitan que la vacuna se contamine.

- Las vacunas contienen células de fetos abortados. Falso. No se utilizan embriones ni fetos como tal, pero sí entran en juego líneas celulares derivadas de tejidos humanos muy concretos.

- Referido en concreto a la vacuna contra la Covid-19, si te la ponen ya no necesitas mascarilla. Falso, rotundamente falso. Es fundamental seguir manteniendo las rutinas sanitarias que hemos tenido hasta ahora: la vacuna nos previene de desarrollar síntomas de la enfermedad, sobre todo los más graves.

- Las vacunas provocan esterilidad… Hombre, por Dios… No hay ninguna evidencia científica de que un virus interfiera en el metabolismo hormonal ni en el desarrollo de los tejidos necesarios para la reproducción.

- El 5G, que ha generado el coronavirus, se agrava con la vacuna. Sinceramente, sin comentarios…

Las vacunas han salvado y salvan vidas a lo largo de la historia de la humanidad. De esto sí que no tienes que tener ninguna duda.