¿Qué personas te parecen insoportables? Chenoa lo tiene muy clarito

Uno de los aprendizajes vitales más importantes para toda mujer consiste en saber detectar a esas personas tóxicas que todas tenemos en nuestro entorno. Más pronto que tarde, suele llegar un momento en el que nos planteamos de qué clase de gente conviene rodearnos en nuestro día a día.

Más allá de esta gente que rebosa negatividad, también hay ciertas clases de personas que, sin ser necesariamente tóxica, simplemente nos sacan de quicio por las cosas más cotidianas. Hay quien no aguanta la impuntualidad, por ejemplo, o a esa gente que necesita llamar la atención constantemente. En Nova Life hemos querido preguntarnos cuáles son los cinco tipos de personas más insoportables.

Las cinco clases de personas más insoportables según Chenoa

Que Chenoa es una mujer de una personalidad arrolladora ya lo sabemos todas las que la seguimos desde hace años. La cantante tiene muy claro con qué clase de gente no le merece la pena rodearse en su vida y nos ha improvisado

"Cuando veo a gente muy sobrada, pienso que es porque tiene una gran inseguridad en algo"

Entre esa gente que no aguanta estarían los que van de sobrados por la vida: "Cuando veo a gente muy sobrada, pienso que es porque tiene una gran inseguridad en algo". Eso sí, la artista reconoce que a ella también le han criticado por este preciso motivo: "A mí me han llamado sobrada alguna que otra vez, pero es porque tengo gestos 'raperos' [ríe]. No soy tan agresiva como se presenta, pienso un poquito más allá para no prejuzgar tan rápido".

Aunque haya gente que no le guste en un principio, Chenoa se muestra siempre abierta a dar una segunda oportunidad: "He llegado una etapa en la que ya intento ser un poquito empática". Eso sí, hay una clase de actitudes que no toleraría por nada del mundo: "Mi top es el mentiroso. Si yo no te caigo bien me gusta que me lo digan, porque me ahorra tiempo".