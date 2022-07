La comentada foto de Chenoa en su luna de miel por haberse quemado con el sol

El nombre de Chenoa ha ocupado muchas portadas en las últimas semanas. La cantante se ha dado el 'sí, quiero' con su ya marido, Miguel Sánchez Encinas. Una boda que ha dado mucho de qué hablar antes, durante y después...

Dos años han tenido que pasar para que la pareja haya celebrado su gran día, y es que la pandemia se lo ha impedido en varias ocasiones. Mallorca ha sido el destino elegido donde por fin hicieron realidad el momento que tanto estaban esperando.

Disfrutaron de un soleado día rodeados de sus familiares y sus amigos más cercanos, y es que tan solo algunos de los extriunfitos fueron testigos de este momento tan especial para ellos tras limitar la lista de invitados a un centenar de personas.

Ahora unos días después, la pareja están disfrutando de una luna de miel de ensueño en un lugar paradisiaco. Ha sido la propia Chenoa quien ha dejado constancia de ello en redes sociales donde ha compartido varias imágenes posando en bikini.

Unas instantáneas que han dejado constancia del gran cambio físico de la cantante que ha adelgazado 10 kilos gracias a unas estrictas rutinas de ejercicios.

Unas últimas semanas que han estado repletas de celebraciones, hace pocos días la cantante cumplía 47 años, y así lo celebraba con todos sus seguidores.

Está muy relajada

En las últimas horas, la jurado de 'Tu Cara Me Suena' ha vuelto a compartir una galería de imágenes. Unas fotografías donde se ve a Chenoa de espaldas con una camiseta blanca de tirantes y el pelo recogido dejando al aire sus tatuajes. "Respira…" escribía.

Unas instantáneas que de nuevo han vuelto a ser muy comentadas. Y es que parece que Chenoa está desconectando tanto, que parece que se le ha olvidado echarse protección solar o que habría necesitado un poco más de la que se echó. De hecho, han sido muchos de sus seguidores quienes le han recordado la importancia de cuidarse la piel del sol y evitar quemarse. "Protección solar cariño mío", "Creeeo q te has quemado un poco, no?", "Ostris te has quemado un poco, no?", "Te has quemado algo", escriben algunos de sus followers en la comentada publicación.

Seguro que te interesa...

David Bustamante revela el motivo por el que no fue a la boda de Chenoa aun estando invitado