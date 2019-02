Cómo cuidarse un pendiente o piercing para que no se te infecte

La mayoría de las jóvenes tienden a hacerse pendientes nuevos en sus orejas, siguiendo las últimas modas. Sobre todo y cada vez con mayor asiduidad aumenta la moda de llevar piercing en otras partes de la oreja que no son tan habituales.

Muchos jóvenes se perforan ellos mismos las orejas, sin pensar en las graves consecuencias que pueden tener después de haber agujereado la ternilla o el glóbulo de su oreja.

Más allá de la localización de tu nuevo adorno o pendiente, los expertos aseguran que los interesados deberían tener en consideración los riegos que tal procedimiento conlleva.

La perforación debe llevarse a cabo por profesionales como: médicos, enfermeros o técnicos especializados, que deben hacer el uso debido de alcohol y desinfectantes para prevenir la posibilidad de contraer infecciones.

Un estudio publicado en American Journal Of Clinical Dermatology, afirma que el 20% de las personas sufren complicaciones como infecciones o sangrado en el mejor de los casos.

Las complicaciones pueden aparecen no sólo por el tipo de adorno que se use inicialmente, también por la higiene del procedimiento.

En cuanto al material del adorno, los expertos recomiendan usar pendientes de oro o plata, y en todo caso inmunizado, que no hayan sido usados nunca. Lo que podría prevenir a la persona interesada de reacciones alérgicas e infecciones.

Una vez hecho el agujero, el experto debe recomendar cómo cuidar la perforación al interesado para prevenir posibles riesgos.

Además, has de tener en cuenta cosas que no vas a poder a hacer durante un tiempo si has perforado tu oreja, por ejemplo, donar sangre. La donación no está permitida para aquellos que acaban de hacerse un agujero en alguna parte de su cuerpo, ya que de esta forma prevenir de que la sangre donada esté contaminada.

Si te acabas de hacer un pendiente o estás pensando en hacértelo y no sabes cuidarlo...¡Nosotros en Nova Life hemos averiguado cómo! Échale un vistazo al vídeo en el que te damos la clave para cuidar y mantener la higiene de tu nuevo piercing o pendiente.

